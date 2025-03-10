Metruk Bina Yangını Mahalleyi Tedirgin Etti

Yakılan metruk bina mahalleliyi tedirgin ediyor

Adana'da dün gece bir kişi tarafından molotofkokteyli ile ateşe verilen metruk buna mahallelileri tedirgin ediyor

ADANA - Adana'da dün gece bir kişi tarafından molotofkokteyli ile ateşe verilen metruk buna mahallelileri tedirgin ediyor.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde bir süre önce icradan satın alınıp kız yurdu yapılmak istenen iki müstakil ev yurt yapılamayınca metruk binaya dönüştü. Dün gece de bir genç metruk binaya girip molotofkokteyli atarak ateşe verdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis de olay yerine gelerek yangını çıkartını bulmak için çalışma başlattı.

Mahalle sakini Hakan Bilir, binalar metruk hale geldikten sonra sıkıntı olmaya başladığını belirterek, "Binalarda fuhuş yapılıyor. Yasaklı madde içiliyor. Biz bu nedenle mahalleli olarak tedirginiz. Ben bu binanın hemen yanında oturuyorum. Dün akşamda biri binada yangın çıkardı. Biz binanın yıkılmasını istiyoruz" dedi.