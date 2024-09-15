Mevlit Kandili Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Kutlandı - Son Dakika
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Mevlit Kandili Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Kutlandı

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Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Mevlit Kandili programı düzenlendi, dualar yapıldı.

15.09.2024 00:13
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Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde Mevlit Kandili idrak edildi

İSTANBUL - İstanbul, Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Mevlit Kandili programı düzenlendi. Programa katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen vaazında "

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sav) doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla Beşiktaş, Levent mevkiinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde program düzenlendi. Akşam namazı sonrası başlayan programda camiyi dolduran kalabalık, ellerini semaya açarak dualar etti. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi. Mevlid-i Şerif'in okunduğu programda, ilahiler ve kasideler seslendirildi.

Programda vaaz veren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, alanı dolduran kalabalığın kandilini tebrik etti. İşliyen konuşmasında, 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesine de değindi. İslamiyet öncesi cahiliye devrinde kız çocuklarının yakılarak ve gömülerek öldürüldüğü dönemden sonra Peygamber Efendimizin kendi kızına verdiği değerle bu anlayışa son verdiğinin altını çizen İşleyen, "Narinleri toprağa gömen insanların, peygamberin ahlakından nasipdar olduğu ifade edilebilir mi?" dedi. Küçük bebeklerin bedenlerinin de istismar edildiğini ifade eden İşliyen, bu insanların Allahtan ve peygamberden en küçük pareleri olmadığını söyledi. İşliyen'in vaazı sonrası program Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif'in okunması, ilahiler ve kasidelerin söylenmesiyle devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Mevlit Kandili Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Kutlandı - Son Dakika

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