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Minik Cansu'nun İstiklal Marşı sevgisi

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Bahçeyaka İlkokulu'nda anasınıfı öğrencisi olan 6 yaşındaki Cansu Şimşek, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuma yazma öğrenmeden ezberledi.

Cansu'nun 9 yaşındaki ablası Defne Şimşek'in İstiklal Marşı yarışmasına hazırlandığı sırada, minik Cansu ablasının yanında söylediklerini tekrar etmesi sonucunda İstiklal Marşını ezberledi. Minik Cansu'nun okuma yazma bilmeden İstiklal Marşı'nı ezberlemesi, ailesinin ve çevresinin takdirini kazandı.

İstiklal Marşını ezbere bilen Cansu Şimşek, "Ablam İstiklal Marşı yarışmasına gidecekti, sonra bende çalıştım ve öğretmenim beni görünce bana İstiklal Marşı'nı okuttu" dedi.

Ablası Defne ise, "Ben önce İstiklal Marşı yarışmasına gitmek için çalışıyordum, kardeşim de çok sıkılıyordu ve yanıma geldi. Ben okurken hep o da dinledi, sonra o da okumaya başlayacağı zaman bende onu hep çalıştırdım, bu sayede İstiklal Marşı'nı ezberledi" şeklinde konuştu.

Cansu'nun annesi Burcu Şimşek, "Benim çocuğumun zaten küçüklüğünden beri bir hevesi vardı, o da bayağı iştahlı ve istekli okuyor. Çocuğumla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Baba Şükrü Şimşek ise, "Ben de her baba gibi çocuğumla gurur duyuyorum, bu bize mutluluk veriyor. Başta ablası, sonra annesi ve öğretmenleri olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum" dedi.