Miraç Kandili'nde Hacı Bayram Camii Yoğunluğu

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Ankara'da Miraç Kandili yoğunluğu böyle görüntülendi

ANKARA - Miraç Kandili dolayısıyla Ankara'nın önemli manevi merkezlerinden Hacı Bayram-ı Veli Camii, sabah saatlerinden itibaren vatandaşların akınına uğradı. Cami avlusunda yoğunluk yaşanırken, ziyaretçiler dua ederek kandilin manevi atmosferini paylaştı.

Vatandaşlar, Miraç Kandili'ni cami avlusunda dua ederek değerlendirirken çevrede oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından vatandaşlara lokma tatlısı, süt ve kandil simidi gibi ikramlar yapıldı.

Ziyaret gelen vatandaşlar, caminin manevi atmosferinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Miraç Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Cami'nde olmanın hem huzur verici hem de anlamlı olduğunu dile getirdiler.

Öte yandan Hacı Bayram-ı Veli Camii, Miraç Kandili dolayısıyla gün boyu vatandaşların ibadet ve dua etmek için tercih ettiği noktalardan biri oldu.