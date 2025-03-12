Motosiklet Kazalarını Önleme Planı Açıklandı - Son Dakika
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Motosiklet Kazalarını Önleme Planı Açıklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, motosiklet kazalarını önlemek için yeni düzenlemeleri açıkladı.

12.03.2025 19:05
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı

-Yerlikaya:

"Can kaybının artması nedeniyle bizde kural ihlalleri ile ilgili yasanın caydırıcılığını gözden geçirme zorunluluğu hissettik"

-"Yakın zamanda, çalışmayı Gazi Meclisimize taşıyacağız"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Motobike Fuarı'nda motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı.

Yerlikaya, "Baktık ki; can kaybı hiç azalmıyor. İşlem ve denetim sayısı artmasına rağmen can kaybının artması nedeniyle bizde kural ihlalleri ile ilgili yasanın caydırıcılığını gözden geçirme zorunluluğu hissettik. Dolayısıyla başta kask, hız, kırmızı ışıkta durma, dur ihtarına uymama, ehliyetsiz veya belge eksikliği gibi önemli 6 suçla ilgili ve sayıları ve kazalardaki can kaybına sebebiyet verme rakamlarını getirdik. Yakın zamanda, çalışmayı Gazi Meclisimize taşıyacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Motobike Fuarı açılışına katıldı. Açılışa Yerlikaya'nın yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül çok sayıda polis memuru ve fuarda yer alan firma yetkilileri katıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik Eylem Planını açıklayan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda 2024 yılında motosiklet kazalarında bin 584 can kaybının yaşandığını belirten Bakan Yerlikaya, kazalarda şehir içindeki motosiklet sürücülerinin kusur oranını yüzde 67.3 olarak ifade etti. Motosiklet sürücülerinin en fazla ihlal ettiği trafik kurallarını anlatan Bakan Yerlikaya, ihlalleri kask kullanmama, sürücü belgesiz motosiklet kullanma, motosiklet sürme kurallarına uymama, dur ihtarına uymama, kırmızı ışık ihlali ve ters yön olarak açıkladı.

Yerlikaya, eylem Planı çalışmaları çerçevesinde kask/koruma gözlüğü kullanmayan sürücü ve yolcuya bin 500 TL, akrobatik hareket yapma 47 bin TL, akan trafikte yarış yapma 47 bin TL, sürücü belgesiz araç kullanmak 18 bin 677 TL, sürücü belgesi geçici geri alındığı halde araç kullanmak 186 bin TL ve sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak 186 bin TL, dur ihtarına uymayarak kaçmaya 47 bin TL ve kırmızı ışıkta geçmek 5 bin TL şeklinde cezaların belirlendiğini kaydederek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını aktardı. Bakan Yerlikaya, sunumun ardından fuar alanında yer alan stantları gezdi.

"Bu sevda güvenle başlasın, keyifle devam etsin ama aynı şekilde güvenle tamamlansın"

Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Bu fuarda biz istedik ki motosiklet sürücülerimizle ilgili, onların son 6 yıl içerisindeki motosiklet sayılarını açıkladık. Motosikletteki trafik kuralları ile ilgili 6 önemli ihlalin ne sonuçlar ortaya çıkardığını, can kayıpları, kaza ve yaralamayla ilgili hangi noktaya gelindiğini paylaştık. İstedik ki; bu tutku, bu sevda güvenle başlasın, keyifle devam etsin ama aynı şekilde güvenle tamamlansın. Gelin görün ki; bize rakamlar aynı şeyi söylemiyor. 2024'te bir önceki yıla göre, trafikte motosiklet sayısı 1 milyon 200 bin arttı. 2023'te de 2022'ye göre 1 milyon arttı. Yani 2019 yılında 3 milyon olan motosiklet, süratle son 2 yılda 2 milyon 200 artarak 6,3 milyona geldi. 31.3 milyon olan trafikteki toplam motorlu taşıt sayısının yüzde 20'si motosiklet oldu. Bunun anlamı, motosiklet artık sadece tutku değil, başta motokuryeler olmak üzere şehir içinde önemli bir ulaşım aracı olmaya devam ediyor. Parkla ilgili, maliyetle ilgili, seri olmakla ilgili, kullanım kolaylığıyla ilgili, erişilebilir olmakla ilgili çok avantaj var" ifadelerini kullandı.

"2024 yılında motosiklet denetimlerini yüzde 114 arttırdık"

Caydırıcı cezalar hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Güvenli sürüş diyoruz. Güvenli sürüş, güvenli trafik diyoruz. Bunu söylemeye de hakkımız var çünkü 2024 yılında Bakanlığım süresince 2023 ve daha önceki yılların denetim sayılarını aldık. Bu sayıların yeterli olmadığını gördük. 2024 yılında motosiklet denetimlerini yüzde 114 arttırdık. İşlem sayısını 1.6 milyondan 3.2 milyona çıkardık. İşlemleri de yüzde 110 civarında artırdık. Denetim sayısını 8.1 milyona kadar çıkardık. Kask takmamayla ilgili denetimlerde de arzu ettiğimiz sonuçları görmedik. Burada da çok büyük bir kural ihlali olduğunu gördük. Beni sosyal medyadan izleyen vatandaşlarımız, her pazar günü, göreve geldiğim günden bu yana trafik denetimine ne kader önem verdiğimi görüyorsunuz. Tüm motosiklet sevdalılarının kalbinin attığı yerde, denetimleri arttırdığımızı ve hiç durmadan daha da arttıracağımızı söylüyorum. Baktık ki can kaybı hiç azalmıyor. İşlem ve denetim sayısı artmasına rağmen can kaybının artması bizde kural ihlalleri ile ilgili yasanın caydırıcılığını gözden geçirme zorunluluğu hissettik. Bütün her şey onu gösterdi. Dolayısıyla başta kask, hız, kırmızı ışıkta durma, dur ihtarına uymama, ehliyetsiz veya belge eksikliği gibi önemli 6 suçla ilgili ve sayıları ve kazalardaki can kaybına sebebiyet verme rakamlarını getirdik. Yakın zamanda, çalışmayı Gazi Meclisimize taşıyacağız. Orada arz edeceğiz. Oradan çıkan yasa, yayınlandığı andan itibaren bizim denetimimizdeki caydırıcılığımız daha fazla olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Motosiklet Kazalarını Önleme Planı Açıklandı - Son Dakika

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