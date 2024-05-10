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MSB, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın tatbikatının görüntülerini paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Özel Kuvvet Komutanlığı'nın tatbikatına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel Kuvvet Komutanlığı'nın tatbikatlarına ilişkin görüntülere yer verdi. Özel Kuvvetler Komutanlığında konuşan GenelKurmay Başkanı Metin Gürak ise şu ifadelere yer verdi:

" Köklü geçmişi ile dünyada ve diğer ülkelerin özel kuvvetleri arasında müstesna bir yere sahip olan özel kuvvetlerimiz her türlü arazi ve iklim şartlarında icra ettiği direk görev ve özel keşif harekatlarıyla derin harekatın önemli bir unsuru olmaya devam etmektedir."

Ayrıca MSB paylaşımda, "Zoru başarırlar, imkansız zaman alır! Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı!" ifadelerini kullandı.