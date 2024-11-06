Mudurnu'da Yol Çalışması: 10 Gün Trafiğe Kapalı

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Ankara ile Sakarya'ya köprü olan yol trafiğe kapatıldı: 10 gün sürecek

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Akyazı- Nallıhan kara yolu, 10 gün sürmesi beklenen yol çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi ile Sakarya'nın Akyazı ilçeleri arasında köprü görevi gören Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Aynalıkaya yolunda çalışma başlatan ekipler yolu trafiğe kapattı. Akyazı üzerinden Nallıhan'a gidecek sürücüler Göynük yolunu kullanarak ulaşımını sağlayacak. 10 gün sürmesi beklenen çalışmalar süresince sürücüler alternatif yolları tercih edecek.