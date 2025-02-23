Muhtar Traktörle Yolu Açtı, Hastaya Ulaşıldı

Muhtar karla kapanan yolu traktörle açtı, sağlık ekipleri KOAH hastasına ulaştı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde nefes darlığı çeken KOAH hastası Yaşar Akçan için seferber olan sağlık ekipleri, mahalle muhtarının özverili çabası sayesinde hastaya ulaşabildi.
İlçeye bağlı İbrahimci Mahallesi'nde yaşayan Akçan, rahatsızlanınca ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın mahalleye ulaşması güçleşti.
Bu sırada Mahalle Muhtarı Kadir Tomakin, vakit kaybetmeden traktörle yolu açarak sağlık ekiplerinin köye girişini sağladı. Karla kapanan yolu açan muhtarın desteğiyle Akçan'a hızla ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaparak hastayı hastaneye kaldırdı.
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