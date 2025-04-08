Nemrut Kalderası'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Nemrut Kalderası'na Yoğun İlgi

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Nemrut Kalderası, ayı saldırıları nedeniyle kapalı olmasına rağmen doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

08.04.2025 11:16
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Nemrut Kalderası'na ziyaretçi akını

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kış sezonu boyunca ayı saldırıları nedeniyle iç kısmına inişin yasaklandığı Nemrut Kalderası, doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

2 bin 250 rakım yükseklikteki zirvesinde dünyanın ikinci büyük krateri olan Nemrut Krater Gölü'nün yer aldığı Nemrut Kalderası, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla her mevsim ziyaretçilerini cezp etmeye devam ediyor. Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'nda meydana gelen ayı saldırıları ve ayıların beslenme alışkanlıklarının bozulması nedeniyle 31 Ekim 2024 tarihinden itibaren kış sezonu boyunca kalderanın iç kısmına inişi yasaklamıştı. Yasak kararına rağmen, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları Nemrut Kalderası'na olan ilgilerini sürdürüyor. Bölgenin doğal güzelliklerine hayran kalan doğaseverler, zirveye çıkarak kalderanın muhteşem manzarasını seyretmenin keyfini yaşıyor. Tatvan ilçesi ile Van Gölü'nün panoramik görüntüsünü de aynı noktadan görebilen ziyaretçiler, doğanın sunduğu bu görsel şöleni fotoğraflamayı da ihmal etmiyor.

Nemrut Kalderası, her mevsim farklı bir güzellik sunmasıyla biliniyor. İlkbaharda bin bir çeşit çiçekle renklenen kaldera, yazın serinliğiyle sonbaharda ise sararan yapraklarla ve kışın ise karla kaplı zirveleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na aday gösterilen bölge, bilimsel ve turistik açıdan da büyük önem taşıyor.

Doğal güzelliği ile her mevsim ayrı güzellikler sunan Nemrut Kalderası'ndaki yasağın gerekli tedbirlerin alınarak kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, "Nemrut'u çok özledik, içeri giremiyoruz ama zirveden de olsa bu güzelliği görmek yetiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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