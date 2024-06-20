Nevşehir'de dolu yağışından 40 bin dekar alan zarar gördü - Son Dakika
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Genel

Nevşehir'de dolu yağışından 40 bin dekar alan zarar gördü

Nevşehir'de geçtiğimiz hafta etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine büyük zarar verdi. Arpa ve buğday tarlalarında daneler dökülürken, saplarda da kırılmalar meydana geldi. Özellikle Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesi ile Göynük, Sarılar, Altıpınar ve İğdeli Kışla köylerinde ekili arazilerde yüzde yüze yakın hasar meydana geldi. Çiftçiler, devletten tohum desteği talep ediyor.

20.06.2024 12:16
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Nevşehir'de dolu yağışından 40 bin dekar alan zarar gördü

NEVŞEHİR - Nevşehir'de geçtiğimiz hafta etkili olan dolu yağışı tarım arazilerini vurdu. Arpa ve buğday tarlalarında daneler dökülürken, saplarında da kırılmalara neden oldu.

Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesi ile Göynük, Sarılar, Altıpınar ve İğdeli Kışla köylerinde yağan dolu ekili arazilerde zarara yol açtı. Tarım arazilerinde yüzde yüze yakın hasar olduğunu söyleyen çiftçi Zeynel Tüven, "Danelerde dökülme ve saplarda da kırılma var. Bu nedenle devletimizden tohum desteği bekliyoruz. Bölgemizde bulunan ekili arazilerde yüzde yüz ile yüzde yetmiş arasında zarar var" şeklinde konuştu.

Avanos Ziraat Odası Başkanı Mehmet Uçar da, "Dolu yağışı Avanos ilçesine bağlı İğdeli Kışla köyünden başlayarak, Özkonak Kasabası, Ayhanlar Köyü ve Göynük köyünde bulunan arazilerde yüzde yüze varan zarar görülmekte. Bu zararları yerinde inceleyerek belirledik. Yaklaşık 30-40 bin dekar bir alanda zarar var diye düşünüyorduk. Anacak bu zarar her geçen gün artmakta. Çiftçilerimiz çok zor durumda. Bu nedenle devletimizden tohum desteği bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Nevşehir'de dolu yağışından 40 bin dekar alan zarar gördü - Son Dakika

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