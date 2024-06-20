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Nevşehir'de dolu yağışından 40 bin dekar alan zarar gördü

NEVŞEHİR - Nevşehir'de geçtiğimiz hafta etkili olan dolu yağışı tarım arazilerini vurdu. Arpa ve buğday tarlalarında daneler dökülürken, saplarında da kırılmalara neden oldu.

Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesi ile Göynük, Sarılar, Altıpınar ve İğdeli Kışla köylerinde yağan dolu ekili arazilerde zarara yol açtı. Tarım arazilerinde yüzde yüze yakın hasar olduğunu söyleyen çiftçi Zeynel Tüven, "Danelerde dökülme ve saplarda da kırılma var. Bu nedenle devletimizden tohum desteği bekliyoruz. Bölgemizde bulunan ekili arazilerde yüzde yüz ile yüzde yetmiş arasında zarar var" şeklinde konuştu.

Avanos Ziraat Odası Başkanı Mehmet Uçar da, "Dolu yağışı Avanos ilçesine bağlı İğdeli Kışla köyünden başlayarak, Özkonak Kasabası, Ayhanlar Köyü ve Göynük köyünde bulunan arazilerde yüzde yüze varan zarar görülmekte. Bu zararları yerinde inceleyerek belirledik. Yaklaşık 30-40 bin dekar bir alanda zarar var diye düşünüyorduk. Anacak bu zarar her geçen gün artmakta. Çiftçilerimiz çok zor durumda. Bu nedenle devletimizden tohum desteği bekliyoruz" dedi.