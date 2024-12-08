Nevşehir'de Suriyeliler Halayla Kutladı

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Nevşehir'deki Suriyeliler Esad rejiminin indirilişini halay çekerek kutladı

NEVŞEHİR - Muhaliflerin, Suriye'nin Başkenti Şam'a girmesinin ardından Esed rejimin sona ermesiyle birlikte Nevşehir'de yaşayan Suriyeliler kutlama yaptı.

Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, günlerdir süren ilerleyişini sürdürerek başkent Şam'a girdi. Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Baas rejimi çökerken, Esed de başkent Şam'ı terk etti. Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Nevşehir'de yaşayan Suriyeliler cadde, sokak ve meydanlara inerek kutlama yaptı.

Yüzlerce Suriyeli; ellerindeki Türk bayrakları ve Suriye Milli Ordusu'nun bayrakları eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı.