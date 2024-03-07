Nevşehirli kasap, zam yerine indirim yaptı - Son Dakika
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Nevşehirli kasap, zam yerine indirim yaptı

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Kasap Hasan Çabuk, son zamanlarda artan et fiyatları ve Ramazan ayı öncesinde halkın ucuz et tüketebilmesi için zam yerine indirim yapmaya karar verdi. Çabuk, kuzu etinin en çok zam alan ürün olduğunu belirtti ve et ve et ürünlerinde yüzde 15 indirimli fiyatların Ramazan ayına kadar devam edeceğini açıkladı.

07.03.2024 11:34  Güncelleme: 11:38
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Nevşehirli kasap, zam yerine indirim yaptı

NEVŞEHİR - Son günlerde gelen zamlarla birlikte birçok vatandaş için kırmızı et yemenin adeta lüks olduğunu söyleyen Kasap Hasan Çabuk, Ramazan ayı öncesinde zam yerine indirim yaptı.

Dört nesildir Nevşehir'de kasaplık yaptıklarını söyleyen Hasan Çabuk; "Yaklaşık bir buçuk yıl önce halkımız et yesin diye bir kampanya başlattık. Bir buçuk yıldır her ayın 5'iyle 10'u arasında ortalama 5-10 gün civarında kampanya düzenliyoruz. Son zamanlarda et fiyatları da oldukça arttı. Önümüzde Ramazan ayı var ve milletimizin eli dar, bunu biliyoruz. Zaman zaman kampanya yapıyorduk. Bu ay da kampanyamızı Ramazan'a denk getirelim istedik. Bu sayede halkımız ramazan öncesi ucuz et yesin diye düşündük" dedi.

Kuzu eti zam şampiyonu

Kasap Hasan Çabuk son zamanlarda en çok zamlanan etin kuzu eti olduğunu söyledi. Çabuk; "Piyasada şu anda kaburga kıyması dediğimiz kıymalar ortalama 430 lira ile 450 lira arasında değişmekte. Onun dışında but etlerimiz 530 lira ile 540 lira. Bel eti de 550 lira ile 600 lira arasında değişiklik göstermekte. Kuzu etimiz zaten son 15 gün içerisinde en çok zam alan ürün oldu. Şu anda kesim karkası 400 liradan başlıyor. 600- 700 liraya kadar kuzu eti var" şeklinde konuştu.

Kasap Hasan Çabuk, et ve et ürünlerinde yaptıkları yüzde 15 oranındaki indirimli fiyatların Ramazan ayına kadar devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Nevşehirli kasap, zam yerine indirim yaptı - Son Dakika

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