Nevşehirli kasap, zam yerine indirim yaptı
NEVŞEHİR - Son günlerde gelen zamlarla birlikte birçok vatandaş için kırmızı et yemenin adeta lüks olduğunu söyleyen Kasap Hasan Çabuk, Ramazan ayı öncesinde zam yerine indirim yaptı.
Dört nesildir Nevşehir'de kasaplık yaptıklarını söyleyen Hasan Çabuk; "Yaklaşık bir buçuk yıl önce halkımız et yesin diye bir kampanya başlattık. Bir buçuk yıldır her ayın 5'iyle 10'u arasında ortalama 5-10 gün civarında kampanya düzenliyoruz. Son zamanlarda et fiyatları da oldukça arttı. Önümüzde Ramazan ayı var ve milletimizin eli dar, bunu biliyoruz. Zaman zaman kampanya yapıyorduk. Bu ay da kampanyamızı Ramazan'a denk getirelim istedik. Bu sayede halkımız ramazan öncesi ucuz et yesin diye düşündük" dedi.
Kuzu eti zam şampiyonu
Kasap Hasan Çabuk son zamanlarda en çok zamlanan etin kuzu eti olduğunu söyledi. Çabuk; "Piyasada şu anda kaburga kıyması dediğimiz kıymalar ortalama 430 lira ile 450 lira arasında değişmekte. Onun dışında but etlerimiz 530 lira ile 540 lira. Bel eti de 550 lira ile 600 lira arasında değişiklik göstermekte. Kuzu etimiz zaten son 15 gün içerisinde en çok zam alan ürün oldu. Şu anda kesim karkası 400 liradan başlıyor. 600- 700 liraya kadar kuzu eti var" şeklinde konuştu.
Kasap Hasan Çabuk, et ve et ürünlerinde yaptıkları yüzde 15 oranındaki indirimli fiyatların Ramazan ayına kadar devam edeceğini söyledi.
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Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48" operasyonlarında "Gülbaharlar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda örgüt elebaşı Celal Gülbahar'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.
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