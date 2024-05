Niğde\'de Engelli Vatandaşlar Askerlik Sevinci Yaşadı

Genel

Niğde'de 18 engelli vatandaş askerlik sevinci yaşadı

NİĞDE - Niğde'de 18 engelli vatandaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, engelli vatandaşlar için başlattığı 'Temsili Askerlik' uygulaması çerçevesinde 1 günlüğüne asker oldu.

Niğde İl Jandarma Komutanlığında sembolik askerlik eğitimi tamamlayan 18 genç için yemin töreni düzenlendi.

Düzenlenen törende konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik, Türk milletinin öne çıkan en önemli özelliğinin asker olmak olduğunu söyledi.

Vali Çelik; " Şairin dediği gibi, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Her milletin öne çıkan özelliği vardır, Türk Milletinin de öne çıkan en büyük özelliği asker olmasıdır. Her Türk, doğuştan asker doğar. Toplum olarak en önemli görevimiz, engelli olan vatandaşlarımızı toplumsal hayatın içerisine katmak, onların yaşamlarını kolaylaştırmaktır. Engelli olmak bizlerin elinde olan bir şey değil, her sağlıklı birey birer engelli adayıdır. Sizler, az önce ettiğiniz yeminle şanlı tarihimizin her sayfasında kahramanlık destanları yazan yüce Türk Milletinin gözbebeği kahraman ordumuzun birer mensubu oldunuz. Hepiniz çakı gibi, aslan gibi askerler oldunuz. Askerlik yemininiz yüce Türk milletine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine, ailelerinize ve sizlere hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ise yaptığı konuşmada askerleri etti. Okyar, "Askerlik yemini ve üniforma ile bizlerin gözünde tam bir asker oldunuz. Şanlı jandarmanın şerefli neferi olarak sizleri aramızda görmekten mutluyuz. " dedi.

Engelli askerler adına konuşma yapan Ferhat Akkoç ise asker olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından yemin eden askere terhis belgesi verildi.

Törene, Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Genel Meclis Başkanı Ömer Kılıç, Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile engelli aileleri ve vatandaşlar katıldı.