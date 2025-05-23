Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir Grev Kararını Değerlendirdi: Ücret Artışları Bütçeyi Zorluyor

Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir grev kararını değerlendirdi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir:

-"En düşük 50 bin 756 lira teklif ettik. Bir önceki sözleşme döneminde rakam 14 bin liraydı"

-"Maaşları ödemekte zorlanıyoruz. Artışımızı da bütçeyi zorlayarak yaptık"

BURSA - Nilüfer Belediyesi'nde çalışanlar grev kararını astılar. Grevin bir hak olduğunu belirten Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Mevcut ücretleri ödemekte zorlanıyoruz. Çoğu zaman maaşların yüzde 80'ini ödeyebiliyor, kalan kısmını sonra tamamlıyoruz. 1 Ağustos itibariyle en düşük ücreti 50 bin 756 lira olarak teklif ettik. Bunu da bütçe şartlarını zorlayarak yaptık" dedi.

Belediye çalışanlarının 29 Mayıs'ta greve gitme kararı hakkında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Belediye olarak mevcut ücretleri ödemekte zorlanıyoruz. Çoğu zaman maaşların yüzde 80-85'ini ödeyebiliyor, kalan kısmını ise daha sonra tamamlayabiliyoruz" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Karadeniz festivalinde gündeme dair açıklamada bulundu.

Başkan Özdemir, sendikanın daha iyi yaşam şartları için ücret artışı talep etmesini doğal karşıladığını belirtti. Ancak belediyenin mevcut ekonomik şartlar nedeniyle ciddi ödeme zorlukları yaşadığını ifade etti. Özdemir, "En alt kademede çalışan bir personel için 1 Ağustos itibarıyla ödenmesi teklif edilen en düşük ücret 50 bin 756 lira. Bu öneri mevcut bütçe imkanları zorlanarak yapıldı. Ortada resmi bir talep yok, sadece "Bu ücret az, daha fazla artırın" yönünde bir yaklaşım var. Sendikanın ilk resmi talebi yüzde 40 artıştı. En düşük önerdiğimiz 50 bin liranın bir önceki sözleşme karşılığı 14 bin lira idi. 14 bin lirayı 1 Ağustos itibariyle 50 bin liraya çıkarıyoruz" diye konuştu.

Sendikanın 29 Mayıs'ta greve gitme kararını yasal hak olarak değerlendiren Özdemir, "Grev kararlarını asmasalardı bu haklarını kaybedeceklerdi. Astılar, bu doğal bir süreç. Greve giderler mi bilmiyorum. Nilüfer Belediyesi'nde sözleşmeye katılan ya da katılmayan diye bir ayrım olmaz. Aynı kategorideki herkes aynı maaşı alır. Eşit ücretin güvencesi belediyemizdir. Kimse ayrımcılığa uğramaz" ifadelerini kullandı.

Eleştirilere de değinen Özdemir, "Eleştiriden kaçmıyoruz, aksine eleştirinin geliştirici olduğuna inanıyoruz. Ancak hakaret ve aşağılamayı asla kabul edemeyiz" şeklinde konuştu.