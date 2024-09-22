NUSRET 2024 Tatbikatı'nda Savunma Sanayisi Sergisi - Son Dakika
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NUSRET 2024 Tatbikatı'nda Savunma Sanayisi Sergisi

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İzmir'de düzenlenen NUSRET 2024 Tatbikatı'nda savunma sanayi ürünlerine yoğun ilgi gösterildi.

22.09.2024 01:33
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NUSRET 2024 Davet Tatbikatı'nda savunma sanayi sergisine büyük ilgi

İZMİR - Türkiye ev sahipliğinde İzmir Körfezi ve Karadeniz Zonguldak Ereğli'de gerçekleştirilecek olan, 20-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen NUSRET-2024 Davet Tatbikatı basın toplantısının ardından TCG Sancaktar Gemisi'nde deniz kuvvetlerine özel olarak savunma sanayiinde kullanılacak ürünlerin gösterimi yapıldı. Sergiye büyük ilgi gösterildi.

Ev sahipliğini Türkiye'nin yaptığı, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 20-29 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli açıklarında gerçekleşecek NUSRET-2024 Davet Tatbikatı'nın yönelik İzmir Alsancak Limanında basın brifingi gerçekleştirildi. Toplamda 10 gün sürecek tatbikata ilişkin yapılan bilgilendirme toplantısının ardından TCG Sancaktar Gemisi'nde, savunma sanayi firmalarının ürün tanıtımları ve fiili gösterimleri gerçekleştirildi. Aralarında Aselsan ve Havelsan'ın da bulunduğu toplam 12 firmanın bünyelerinde geliştirdikleri savunma sanayinde kullanılacak üretimlerini sergiledikleri gösterimde savunma ve keşif araçları üretimleri dikkat çekti.

İnsansız deniz aracı prototipi de sergilendi

Gösterimde ayrıca, Aselsan tarafından üretimi yapılan ve yüzde 100 yerli üretim olan "İnsansız Su Üstü Aracının" da prototipi sergilendi. Firmanın ürettiği bir adet insansız deniz aracını Türk Donanması'na teslim ettiği bilgisi verildi. Firma ayrıca, "Deringöz Otonom Sualtı Aracı" prototipinin de gösterimini yaptı. Aracı tasarlayan firmanın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ayberk Aybek, "Bu tatbikata su altı otonom insansız araçlarımızla katılım sağladık. İki aracımızı sergiliyoruz ve bir tanesinin prototipini buraya getirdik. Özellikle su altı sınır güvenliği ve su altı savunmasına yönelik araçlarımızı kullanmakta ve geliştirmekteyiz. Deniz Kuvvetlerimiz ve yurt dışı deniz kuvvetlerine sunmayı planlamaktayız. Bu ürünümüz yaklaşık bin metre deniz erinine girebilen, 6 ay suyun altında kalabilme kabiliyetine sahip, arkasında akustik iz bırakmayan tamamen kendine özgü bir ses sistemine sahip bir su altı otonom insansız aracıdır. Su altındaki manyetik anomelleri ve su altında yapılması gereken araştırmaları yapabilme kabiliyetine sahiptir" dedi.

Gösterimde birçok özel firmanın da deniz kuvvetleri için keşif ve savunma sanayi için ürettikleri ürünler görücüye çıkarılarak bilgilendirme yapıldı.

NUSRET 2024 Tatbikatı\'nda Savunma Sanayisi Sergisi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel NUSRET 2024 Tatbikatı'nda Savunma Sanayisi Sergisi - Son Dakika

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