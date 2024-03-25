"Öcalan hain değildi" sözleri sebebiyle CHP'li başkan adayına soruşturma - Son Dakika
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Genel

"Öcalan hain değildi" sözleri sebebiyle CHP'li başkan adayına soruşturma

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, "Öcalan hain değildi" sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı.

25.03.2024 16:27  Güncelleme: 16:32
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"Öcalan hain değildi" sözleri sebebiyle CHP'li başkan adayına soruşturma

BURSA - Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem, "Öcalan hain değildi" sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağrıldı.

Eski bakanlardan CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem hakkında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Ceza Kanunu'nun 215.maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık suçu ve suçluyu övme suçundan Şükrü Erdem'e ifade vermek üzere davet gönderdi. Şükrü Erdem de ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Partililer de adliyede toplandılar.

Şükrü Erdem, 2019 seçimlerinde de İyi Parti'den Mustafakemalpaşa Belediye başkan adayı olmuştu. Erdem, 19. dönem Bursa milletvekili olarak parlamentoya girdi. 50. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde Haziran 1993 - Kasım 1995 yılları arasında Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu.

Kaynak: İHA

Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel 'Öcalan hain değildi' sözleri sebebiyle CHP'li başkan adayına soruşturma - Son Dakika

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