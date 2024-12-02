Ofis Çalışanları Sokağa Bırakılan Kediyi Sahiplendi

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Sokağa bırakılan kediyi ofis çalışanları sahiplendi

İSTANBUL - Sultanbeyli'de sokağa bırakılan yavru kediyi bir iş yerindeki çalışanlar sahiplendi.

Sultanbeyli'de bir kadın, ofisin önüne çantasının içinde yavru kedi bıraktı. Aynı zamanda İyilik Öncüleri Derneği Başkanı olan Sefa Yazılıtaş'ın işyerinin önüne bırakılan kediyi Yazılıtaş işyerine aldı. Yazılıtaş ve ofis çalışanları kediye sahip çıkarak mama ve su verdi. Kedi ile birlikte "Adı Gümüş, 2 buçuk yaşında, doğuştan kısır, maddiyattan dolayı bırakmak zorunda kaldık. Gümüş kızımıza bakamıyoruz artık." yazılı bir not bulundu. Sefa Yazılıtaş, dernek olarak insanlara ve hayvanlara büyük değer verdiklerini belirterek, "Demek ki bırakan kişi zor durumda. Vicdan sahibi diye kapımıza bırakmış. Ekibimizle bu kediye bakacağız." dedi.