Öğrenciler deprem konutları için yüksek kalitede mobilya üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Öğrenciler deprem konutları için yüksek kalitede mobilya üretiyor

Adıyaman'da mesleki ve teknik lise öğrencileri, depremzedeler için yapılan konutların mutfağı için mobilya üretiyor. Öğrenciler, TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapımı süren deprem konutlarına yüksek kalitede mobilya üretiyor. Aylık 80 adet mutfak dolabı üretimi hedeflenen öğrenciler, aynı zamanda aile bütçelerine katkı sağlıyor. Okul müdürü, öğrencilerin aylık 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kazanç elde ettiğini belirtti.

29.05.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler deprem konutları için yüksek kalitede mobilya üretiyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da mesleki ve teknik lise öğrencileri, depremzedeler için yapılan konutların mutfağı için mobilya üretiyor.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Teknolojileri öğrencileri depremzedelerin biran evvel konutlarına geçmesine katkı sağlıyor. TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapımı süren deprem konutlarına öğrenciler yüksek kalitede mobilya üretiyor. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojileri öğrencileri öğretmenleriyle birlikte ilk etapta aylık 80 adet, kapasite artırımı ile yıl sonuna kadar bin adet mutfak dolabı üretmeyi hedefliyor.

Teorik derslerin yanında uygulamalı eğitim gören öğrenciler aynı zamanda aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Atölyelerde harıl harıl çalışan öğrenciler okulun döner sermayesinden aldıkları hak edişlerle aynı zamanda kendi harçlıklarını da çıkartıyor.

Öğrencilerden Veysel Yetiş, tasarım ve üretimde çalışarak eğitimi gördüğünü ve çalışarak aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Cengiz Belli isimli öğrenci ise depremzedelerin konutları için mutfak mobilyaları yaptıkları için çok mutlu olduğunu, hem eğitim gördüklerini hem de para kazandıklarını dile getirdi.

Okul Müdürü Mustafa Çetin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Teknolojileri öğrencileri ve öğretmenleri ile beraber Adıyaman'da ki depremzede vatandaşlarımızın konutlarının mutfak dolaplarının üretimini gerçekleştiriyoruz. Aylık 80 tane konutun mutfak mobilya üretimi gerçekleştiriyoruz. Yıl sonuna kadar da kapasite arttırarak bin adet mutfak dolabını teslim etmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışmaktadırlar. Maddi olarak da aylık 3 bin lira ile 5 bin lira arasında aile bütçelerine ve kendilerine katkıda bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Deprem, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Öğrenciler deprem konutları için yüksek kalitede mobilya üretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:19 Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi aradı: Filistin’i tanıyın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
17:05 Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor
16:31 Esra Ezmeci’de zincirleme ilişki tamlaması Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı Esra Ezmeci'de zincirleme ilişki tamlaması! Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı
16:15 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim
15:50 Okul tuvaletinde skandal görüntüler Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar Okul tuvaletinde skandal görüntüler! Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar
15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
15:10 Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 20:17:22. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler deprem konutları için yüksek kalitede mobilya üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement