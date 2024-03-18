Ölen oğlunun adına 13. kütüphaneyi açan adama şimdi muhtar adayı oldu
Açtığı kütüphanelerle muhtarlıkları eğitim yuvasına çeviriyor
İZMİR - Trafik kazasında kaybettiği oğlu için 12 yıl önce ilk kütüphaneyi açan muhtar adayı İbrahim Irmak, zaman içerisinde açtığı kütüphane sayısını 13'e çıkartarak binlerce kitabı kitapseverlerle buluşturdu. Çok kitap okuyan çocuklara hediye verdiklerini söyleyen Irmak, "Gönlümde şu var; her sene her kütüphanemizde en çok kitap okuyan çocuğumuza imece usulüyle alacağımız bisikletlerden birer tane vermek. İnşallah bunu yapma imkanına kavuşuruz" dedi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ve asıl mesleği gazeteci olan 72 yaşındaki İbrahim Irmak, 32 yaşındaki oğlu Çağlayan Irmak'ı 2012 yılında bir trafik kazasında kaybetti. Yazdığı çevre yazılarıyla meslek hayatında 'çevreci' olarak bilinen Irmak, mahalle muhtarlıklarını kitaplarla zenginleştirmek ve insanların bir arada çevreyle iç içe olmasını sağlamak adına, hayatını kaybeden oğlu için onun doğum gününde kütüphane açmak istedi. İlk kütüphaneyi memleketi Ödemiş'in Mescitli Köyü'nde 12 yıl önce açtı. Ardından sesinin duyulmasıyla Türkiye'nin birçok illerinden kendisine destek geldi ve zaman içerisinde 13. kütüphaneyi de açarak binlerce kitabı mahalledeki okuyucularla buluşturdu. Kendi mahallesi Üçkuyular'da bulunan kütüphanenin içini ve çevresini de çocukların ilgisini çekebilmek adına peluş oyuncaklarla süsleyerek rengarenk alan oluşturdu.
Fahri muhtardı şimdi asli muhtar olma yolunda
Yıllardır mahalle sakinlerinin her ihtiyacını gönüllü olarak çözmek için uğraşan Irmak, çevredeki mahallelinin de ısrarları sonucu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için yaşadığı Üçkuyular Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. Muhtarlık yarışına giren İbrahim Irmak, yarışı kazanıp mahallesini 'Türkiye'nin en çok kütüphanesi olan mahalle' yapma hedefiyle yola çıktı.
"Oğlumun adını yaşatmak için 29 Mayıs 2012 yılında Ödemiş'in Mescidi Köyü'nde, oğlumun doğum gününde ona verebileceğim en güzel armağan olarak düşündüğüm bir kütüphane açtım" diyen İbrahim Irmak, şunları kaydetti:
"İnsanlar daha fazla okusun, soran sorgulayan çocuklar yetişsin, çocuklarımız daha iyi ortama, kitaplara kavuşsun diye bir kütüphane açtık. Daha sonra meslektaşlarımın hepsi de çok ilgi gösterdiler. Televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde bunun haberlerini verdiler. Bu süreçte her yerden bize kitap gelmeye başladı."
"Al götür oku getir, imkanın varsa doğurt getir"
Kütüphanenin mahallenin dokusunu çok değiştirdiğinin altını çizen Irmak, "Çocuklar buraya geliyorlar, oynuyorlar. Çocuklar burada saklambaç bile oynuyorlar. İçeriye girip kitaplarla haşır neşir oluyorlar. Hiç kimseye karışmıyoruz. Girip baksınlar, kitaplara dokunsunlar. Bir süre sonra ödünç olarak alıyorlar bu kitapları. 'Al götür oku getir' diyoruz. O sloganı biraz daha büyüttük ve 'al götür oku getir, imkanın varsa doğurt getir' diyoruz" ifadelerini aktardı.
Fethi Sekin adına kütüphane açtı
Elinde 3-4 tane daha kütüphane açacak kadar kitabın bulunduğunu aktaran muhtar adayı Irmak, "Türkiye'nin birçok yerinde kütüphane açtık. Elazığ Baskil'de Şehit düşen Fethi Sekin arkadaşımız adına da yeni Fethi Sekinler yetişsin diye kütüphane açtık. Rahmetle anıyorum" diye konuştu.
Mahallelinin kendisine, 'abi buranın dokusunu değiştirdin, diğer parkların içine de birer tane kütüphane yapalım' dediğini ifade eden Irmak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zaten burada gönüllü muhtar gibi çalışıyorum. Herkesin derdine yetişmeye çalışıyorum. Şimdi diğer parkların içini de öncelikle belediyelerin iş birliğiyle güzelleştirip, daha sonra da oralara hemen birer tane kütüphane açmak istiyoruz. Daha fazla insan okusun, daha fazla insan bilgilensin."
Kütüphane içerisinde her türlü kitabın da bulunduğundan bahseden Irmak, "Bu kütüphanelerimizde ders kitabı ve ansiklopedinin dışında aklınıza gelen her türlü kitap var. Burada yerli yabancı romanlarımız, araştırma kitaplarımız, sağlık ile ilgili kitaplar, kişisel gelişim kitapları, Atatürk kitapları var. Burada çocuklarımız için on raf kitabımız var. Onların zekalarının gelişimine katkı olabilecek kadar kitaplarımız mevcut. Buradaki tek amaç, daha fazla çocuğumuzun kütüphaneden faydalanmasını sağlamak" cümlelerini aktardı.
Irmak, "İçimizdeki okuma aşkını bu proje yansıttık. Biz sadece çocuklara kütüphane açmıyoruz" dedi. 7'den 77'ye herkese kapılarının açık olduğuna değinen Irmak, "Burada yaşlılıkta bu kitapları okuyarak hiç olmazsa belleklerini de taze tutmalarının imkanı var" dedi.
"Biz gönüllü olarak bu işleri yapmaya adayız"
Kütüphanede ilkokuldan sonra hiç kitap okumamış insanlara da kitap verdiğini kaydeden Irmak, "Kitap okudular ve binlerce kez teşekkür ettiler. Şimdi ailecek kitap okuyan birçok mahallemizde komşumuz var. Bu bana mutluluk veriyor. Biz sadece kitap istiyoruz insanlardan. Belediyeler de bize yer verirlerse, yer gösterirlerse biz gönüllü olarak bu işleri yapmaya adayız" sözlerini aktardı.
Çok kitap okuyan çocuğa ödül veriyor
10 kitap okuyan çocuğa bir hediye verdiklerini dile getiren İbrahim Irmak, "Çok kitap okuyorsa büyük hediyeler veriyoruz. Gönlümde şu var; her sene her kütüphanemizde en çok kitap okuyan çocuğumuza imece usulüyle alacağımız bisikletlerden birer tane vermek. İnşallah bunu yapma imkanına kavuşuruz" ifadelerine yer verdi.
Oluşturulan park içerisinde kitap okuyarak arkadaşlarıyla eğlendiklerini söyleyen 7 yaşındaki Derin Irmak, "Arkadaşlarımla burada oyun oynuyorum, güzel vakit geçiriyorum. En çok masal kitaplarını seviyorum" şeklinde belirtirken, 11 yaşındaki Mert Ali Kuru ise "Kitaplar bana göre çok eğlenceli. Kitaplar en iyi arkadaştır. Burada oyun oynayıp güzel vakit geçiriyorum. Sürekli buraya gelip kitap okuyorum" diye konuştu.
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