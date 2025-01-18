Otizmli Sporcu Yusuf Eymen Otalı Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Otizmli Sporcu Yusuf Eymen Otalı Türkiye Şampiyonu Oldu

Geniş Video İzle

Pendik Belediyesi'nin otizmli sporcusu Yusuf Eymen Otalı, Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda gösterdiği azim ve disiplinle hem bireysel hem de takım kategorilerinde altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Otalı, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

18.01.2025 14:56  Güncelleme: 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te azim ve çalışmanın zaferi: Otizmli sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Otizm engel değil, Altın madalya kazandı

İSTANBUL - Pendik Belediyesi Otizmli sporcularından Yusuf Eymen Otalı, örnek bir başarıya imza attı. Engellerini aşan Otalı, Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım kategorilerinde altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Otalı, Antalya'da düzenlenecek uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi ve Pendik'i temsil edecek.

Pendik Belediyesi'nin gurur kaynağı otizmli sporcusu Yusuf Eymen Otalı, azmi ve disipliniyle örnek bir başarıya imza attı.

12-13 Ocak 2025 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım kategorilerinde altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Otizmli genç büyük başarısıyla diğer sporculara örnek oldu. Azmi ve disipliniyle engelleri aşan Otalı, büyük başarısıyla hem Pendik'i hem de Türkiye'yi gururlandırdı.

Otizmli genç Yusuf Eymen Otalı bu başarıyla 8-16 Şubat 2025 tarihlerinde Antalya'da yapılacak uluslararası müsabakalarda milli formayı terleterek hem Türkiye'yi hem de Pendik'i temsil edecek.

"Azim ve destekle gelen şampiyonluk"

Pendik Belediyesi Antrenörü Faruk Milli, Otizmli Yusuf Eymen Otalı'nın şampiyonluğa giden giden yolculuğunu şöyle anlattı: "Otizmli Yusuf'un tekvandoya olan özel yeteneğini keşfederek çalışmalara başladık. İlk önce gruplar halinde çalışmalara başladık, daha sonra bireysel olarak devam ettik. Bu süreçte kar kış demeden antrenmanlarımızı aksatmadık. Bizlere böyle spor tesisleri yaparak imkan sağlayan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize inandılar ve destek verdiler. Ankara'da yapılan Paralimpik Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda Yusuf hem ferdi hem de takım kategorilerinde büyük bir başarı göstererek altın madalya kazandı. Önümüzdeki günlerde milli takım formasıyla Antalya'da düzenlenecek uluslararası müsabakalara katılarak hem ülkemizi hem de Pendik'i temsil edecek" diye konuştu.

"Şampiyon olduğum için çok mutluyum"

Otizmli şampiyon sporcu Yusuf Eymen Otalı, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "2022 yılında tekvandoya başladığımda Faruk hocamla tanıştım. Başlangıç seviyesinden itibaren onunla çalıştım. Belediye Başkanımız Ahmet Çin, spor salonları yaparak benim ve diğer çocukların tekvando yapabilmesini sağladı. Faruk hocama çok teşekkür ediyorum; onun desteği sayesinde şampiyon oldum ve birincilik madalyasını aldım. Şampiyon olduğum için çok mutluyum." dedi.

"Hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu"

Yusuf Eymen Otalı'nın babası Zafer Canan Otalı, süreci şöyle anlattı: "Biz tekvando sürecine üç yıl önce başladık. Faruk Milli hocamız, otizmli çocuğum Yusuf Eymen'in yeteneklerini keşfederek tekvandoda ilerlemesini sağladı. Hocamızın özel çocuğumla ilgilenmesi bizi çok mutlu etti ve bu başarıya ulaştırdı. Çocuğum Türkiye şampiyonu oldu. Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Çin'e bizlere verdiği destek ve sağladığı imkanlar için çok teşekkür ederim. Hocamızın desteğiyle bundan sonraki hedefimiz Allah'ın izniyle olimpiyat şampiyonluğu." diye konuştu.

Otizmli Sporcu Yusuf Eymen Otalı Türkiye Şampiyonu Oldu
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Milli Takım, Engelliler, Türkiye, Pendik, Genel, Yaşam, Otizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Otizmli Sporcu Yusuf Eymen Otalı Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
16:49 5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddiası Aileden ilk ifade 5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddiası! Aileden ilk ifade
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:37 2 golü ofsayta takılan Osimhen’den maç sonrası dikkat çeken öz eleştiri 2 golü ofsayta takılan Osimhen'den maç sonrası dikkat çeken öz eleştiri
22:17 Trump’ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak Trump'ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak
21:59 Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 19:28:44. #1.12#
SON DAKİKA: Otizmli Sporcu Yusuf Eymen Otalı Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.