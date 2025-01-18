Otizmli Sporcu Yusuf Eymen Otalı Türkiye Şampiyonu Oldu

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Pendik'te azim ve çalışmanın zaferi: Otizmli sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Otizm engel değil, Altın madalya kazandı

İSTANBUL - Pendik Belediyesi Otizmli sporcularından Yusuf Eymen Otalı, örnek bir başarıya imza attı. Engellerini aşan Otalı, Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım kategorilerinde altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Otalı, Antalya'da düzenlenecek uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi ve Pendik'i temsil edecek.

Pendik Belediyesi'nin gurur kaynağı otizmli sporcusu Yusuf Eymen Otalı, azmi ve disipliniyle örnek bir başarıya imza attı.

12-13 Ocak 2025 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım kategorilerinde altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Otizmli genç büyük başarısıyla diğer sporculara örnek oldu. Azmi ve disipliniyle engelleri aşan Otalı, büyük başarısıyla hem Pendik'i hem de Türkiye'yi gururlandırdı.

Otizmli genç Yusuf Eymen Otalı bu başarıyla 8-16 Şubat 2025 tarihlerinde Antalya'da yapılacak uluslararası müsabakalarda milli formayı terleterek hem Türkiye'yi hem de Pendik'i temsil edecek.

"Azim ve destekle gelen şampiyonluk"

Pendik Belediyesi Antrenörü Faruk Milli, Otizmli Yusuf Eymen Otalı'nın şampiyonluğa giden giden yolculuğunu şöyle anlattı: "Otizmli Yusuf'un tekvandoya olan özel yeteneğini keşfederek çalışmalara başladık. İlk önce gruplar halinde çalışmalara başladık, daha sonra bireysel olarak devam ettik. Bu süreçte kar kış demeden antrenmanlarımızı aksatmadık. Bizlere böyle spor tesisleri yaparak imkan sağlayan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize inandılar ve destek verdiler. Ankara'da yapılan Paralimpik Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda Yusuf hem ferdi hem de takım kategorilerinde büyük bir başarı göstererek altın madalya kazandı. Önümüzdeki günlerde milli takım formasıyla Antalya'da düzenlenecek uluslararası müsabakalara katılarak hem ülkemizi hem de Pendik'i temsil edecek" diye konuştu.

"Şampiyon olduğum için çok mutluyum"

Otizmli şampiyon sporcu Yusuf Eymen Otalı, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "2022 yılında tekvandoya başladığımda Faruk hocamla tanıştım. Başlangıç seviyesinden itibaren onunla çalıştım. Belediye Başkanımız Ahmet Çin, spor salonları yaparak benim ve diğer çocukların tekvando yapabilmesini sağladı. Faruk hocama çok teşekkür ediyorum; onun desteği sayesinde şampiyon oldum ve birincilik madalyasını aldım. Şampiyon olduğum için çok mutluyum." dedi.

"Hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu"

Yusuf Eymen Otalı'nın babası Zafer Canan Otalı, süreci şöyle anlattı: "Biz tekvando sürecine üç yıl önce başladık. Faruk Milli hocamız, otizmli çocuğum Yusuf Eymen'in yeteneklerini keşfederek tekvandoda ilerlemesini sağladı. Hocamızın özel çocuğumla ilgilenmesi bizi çok mutlu etti ve bu başarıya ulaştırdı. Çocuğum Türkiye şampiyonu oldu. Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Çin'e bizlere verdiği destek ve sağladığı imkanlar için çok teşekkür ederim. Hocamızın desteğiyle bundan sonraki hedefimiz Allah'ın izniyle olimpiyat şampiyonluğu." diye konuştu.