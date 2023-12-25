Oto kurtarıcılardan teröre lanet konvoyu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan oto kurtarıcılar, teröre lanet konvoyu gerçekleştirdi.

Kuzey Irak'ta 12 askerin şehit edilmesinden sonra teröre tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Süleymanpaşa ilçesinde bulunan yeni sanayide bir araya gelen oto kurtarıcı sürücüleri, araçlarıyla gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra teröre lanet konvoyu gerçekleştirdi. Şehirde faaliyet gösteren yaklaşık 30 adet oto kurtarıcı aracı polis eşliğinde şehirde konvoy düzenleyerek tur attı.

Teröre lanet konvoyunda etraftaki sürücülerde korna çalarak eşlik etti.

Konvoy başlamadan önce açıklama yapan Oto kurtarıcı esnafı Osman Uncu; "Son iki günde yaşanan olaylardan dolayı hepimiz çok üzgünüz. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Rabbim bir daha bu acıları göstermesin, şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi.