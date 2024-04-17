Otomatik ödeme talimatlarına dikkat
Avukat Ali Kızılay: "Tüketiciden habersiz sözleşmeler değiştirilerek, talimatlara masraf kesintisi yapılıyor"
"Müzakere edilmeden sözleşmede yapılan değişiklik 'haksız şart' durumunu oluşturuyor"
KAYSERİ - Avukat Ali Kızılay, bankaların sözleşme değiştirerek otomatik ödeme talimatlarından kaynaklı kesinti ve işletme işlemi yapabildiğini söyleyerek, "Müzakere edilmeden sözleşmede yapılan değişiklik 'haksız şart' durumunu oluşturuyor" dedi.
Son zamanlarda bankaların müşterilerden otomatik ödeme talimatlarından kaynaklı olarak kesinti yaptığı konusunda şikayetlerin arttığını söyleyen Ali Kızılay, "Son zamanlarda otomatik ödeme talimatları ile ilgili şikayetlerle sık sık karşı karşıya geliyoruz. Özellikle müvekkillerimizin hesap özetlerini kontrol ettiklerinde otomatik ödeme talimatlarından kaynaklı masraf kesintisi hatta yerine o masraf kesintileri ile birlikte faiz işletildiği gibi hususlarda şikayetler bize de gelmeye başladı. Bununla ilgili içeriklerini araştırdığımızda gerçekten de bankalar tarafından kimi zaman sözleşmelere yazılmadan müşterilere kredi kartları verilirken otomatik ödeme talimatlarından kaynaklı kesinti yapılmayacağı belirtilerek kart verildiği ve daha sonrasında da tüketicinin haberi olmadan şartlar değiştirilerek masraf kesintisi olduğu ve faiz işletildiği görülmektedir. Burada Tüketici Kanunu'nun 4. maddesine göre sözleşmede tek taraflı bir değişiklik yapamaz bankalar. Vatandaşlarımızın öncelikle bunu bilmesi gerekiyor. Ayrıca sözleşmede esaslı bir değişiklik yapılacaksa bunun 1 ay önceden yazılı bir şekilde bildirilmesi gerekiyor. Aksi durumda sözleşmeye böyle bir madde eklenmiş ve bu durum müşteri ile müzakere edilmemiş ise bununla ilgili olarak yine tüketicinin belirli hakları vardır" dedi.
Kızılay, vatandaşların geriye dönük 10 yıllık kesintiyi talep edebileceklerini söyleyerek, "Burada hukuken haksız şart olarak nitelendiriliyor. Bunun oluşabilmesi için satıcı tarafından belirlenen şartın müzakere edilmeden sözleşmeye eklenmiş olması gerekiyor. Yine aynı şekilde tarafların hak ve yükümlülüklerinden tüketici aleyhine bir dengesizlik oluşturulması bu durumun da iyi niyet kurallarına aykırı olması gerekiyor. Bu 3 şart birlikte gerçekleşmiş ise biz burada haksız şartın varlığından bahsedebiliyoruz. Haksız şartın varlığı söz konusu ise Yüksek Yargıtay'ın şartları gereği burada tüketici aleyhine bu şartın yürütülemeyeceği belirtiliyor. Şayet böyle bir kesinti yapılmış ise zaman aşımı koşulları çerçevesinde ki burada da 10 yıllık bir zaman aşımından bahsedebiliriz, 10 yıllık geriye dönük kendisinden bir haber şekilde tahsil edilen masraf ve işletilen faizi bankalar Anonim Şirket kabul edildiği için paraların da hesaba geçmesi ile birlikte paranın nemalandırıldığı yani bankanın menfaat temin ettiği kabul edildiği için avans faizi ile birlikte iadesini talep etmeleri mümkündür. Vatandaşlarımızın bununla ilgili olarak bir durumu fark ettiklerinde Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yaparak bu ücretleri talep ve tahsil etme imkanları mevcuttur" ifadelerini kullandı.
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