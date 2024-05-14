Otomobilden çıkarılan kedi itfaiye aracına girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Otomobilden çıkarılan kedi itfaiye aracına girdi

Mersin'de mahsur kaldığı otomobilin motor bölümünden çıkarılan kedi, itfaiye erinin elinden kurtulduktan sonra itfaiye aracına girdi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu kediyi motor kısmından çıkardı ve vatandaşlar tarafından getirildiği bölgeye götürüldü.

14.05.2024 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobilden çıkarılan kedi itfaiye aracına girdi

MERSİN - Mersin'de mahsur kaldığı bir otomobilin motor bölümünden çıkarılan kedi, itfaiye erinin elinden kurtulduktan sonda bu kez de itfaiye aracına girdi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesin'de otomobilinin motor bölümünde kedi olduğunu fark eden bir şahıs itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı. Ancak kedi itfaiye erinin elinden kurtularak bu kez de yakındaki itfaiye aracının motor kısmına girdi. Buradan da çıkarılan kedi, vatandaşlarca getirildiği bölgeye götürüldü.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Mersin, kedi, Hayvanlar, İtfaiye, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Otomobilden çıkarılan kedi itfaiye aracına girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:46:55. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilden çıkarılan kedi itfaiye aracına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement