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Oyun oynarken parmağını duvara sıkıştırdı

MERSİN - Mersin'de ortaokul öğrencisi, okulun bahçesinde oyun oynadığı sırada parmağını duvardaki boşluğa sıkıştırdı. Öğrencinin duvara sıkışan parmağı itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulunda eğitim gören Abdülselam H., teneffüste okulun bahçesinde oyun oynarken parmağını bahçe duvarındaki deliğe sıkıştırdı. Öğrencinin parmağı tüm uğraşlara rağmen sıkıştığı delikten çıkarılamayınca okul idaresi tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine okula giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, matkapla duvarı delerek çocuğun sıkışan parmağını çıkardı.