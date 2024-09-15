Özel Çocukların Polislik Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Özel Çocukların Polislik Hayali Gerçekleşti

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İki özel çocuk, polisler eşliğinde devriye çıkıp telsizle talimat verdi. Mutlulukları yüzlerinden okundu.

15.09.2024 13:00
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Özel çocukların polis olma hayali gerçek oldu

Polis ağabeyleri özel çocukları motosikletle devriyeye çıkarıp, telsizler verdikleri talimatları yerine getirdiler

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentteki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören iki özel çocuğun en büyük hayali olan 'polislik' hayalini yerine getirdi.

Afyonkarahisar Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Destek Merkezi'nde kalan Özgür ve Ozan isimli özel gereksinimli iki çocuk polis olmak istediklerini öğretmenlerine söyledi. Bunun üzerine öğretmenler Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne çocukların talebini iletti. Çocukların bu talebine karşılıksız kalmayan kurum yetkilileri ise hemen harekete geçti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık öncülüğünde çoğu motosikletli polislerden oluşan ekipler Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Destek Merkezi'ne gitti. Yanık önce çocuklara polis üniformasında yer alan tişörtler ve şapkalar hediye edip ardından çocukları polis ağabeylerinin kullandığı motosikletlere bindirip devriyeye çıkardı. Yanık çocukları telsizler konuşturup talimatlarda verdirdi.

Çocukların mutlulukları yüzlerinden okunurken, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Destek Merkezi yetkilileri ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Özel Çocukların Polislik Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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