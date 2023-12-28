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Özel Eğitim Okulu Öğrencilerinin Bilim Fuarı - Son Dakika
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Özel Eğitim Okulu Öğrencilerinin Bilim Fuarı

Kayseri'deki Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda ağır derece otizmli ve zihinsel engelli çocukların eserlerinin sergilendiği bilim fuarı ilgi gördü. Öğrencilerin sergilediği eserler, toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

28.12.2023 - 13:29,
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En "özel" bilim fuarı

KAYSERİ - Kayseri'de özel eğitim uygulama okulundaki ağır derece otizmli ve zihinsel engelli çocukların eserlerinin sergilendiği bilim fuarı ilgi gördü.

Melikgazi ilçesinde bulunan Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitimlerini sürdüren ağır derece otizmli ve zihinsel engelli çocukları projeleri bilim fuarında sergilendi. Birbirinden güzel eserlerini sergileyen öğrencilerin mutlulukları gözlerine yansırken, öğretmenlerde öğrencilerini yalnız bırakmadı. Fuar hakkında bilgiler veren Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Bülent Köseoğlu, "Bizim çocuklarımız zihinsel engelli ve otizmli çocuklar. Bu çocukların bilim fuarında olması farkındalık oluşturması anlamında bizim için çok önemlidir. Çocukların toplumda "bizde varız" demesi, engel grupları nedeniyle yapamadıkları, yerine getiremedikleri davranış kalıpları ve becerilere ulaşması için bir modelleme oluyor. Gerek veliler gerekse toplumun diğer kesimlerindeki yetişmiş bireyler, basma kalıp düşünceler ile bu çocukların hiçbir şey yapamayacağı düşüncesine sahipler. Bu bir ön yargı. Toplumun entegre ettiği, eski düzenden gelen bir davranış kalıbı. Bu bizim psikolojik düşünce alt yapımız ile ilgili" dedi.

Köseoğlu, "Bizim çocuklarımız toplumdan ayrı bir yerde yalıtılmış bir düzeyde yaşamıyor. Apartmanda yaşıyor, kapıya çıktığında, asansöre bindiğinde, AVM'ye gittiğinde toplumla iç içe. Birlikte yaşamak zorundayız. Bireyler bu şekilde kalıp yargıya sahip olduğu için bu çocukları kafadan reddetmiş oluyor. Bizde "toplumun her kesiminde varız, var olmaya devam edeceğiz" diyoruz. Bu bir seçenek değil. Bu şekilde dünyaya gelmek bu çocuklara verilmiş bir tercih değil. Geldiği şekliyle kabul edip, biz bunu daha ileriye nasıl götürebiliriz diye kaygı taşıyoruz. Toplumda kaynaşma ve bütünleştirme çalışması yapıyoruz. Bilim fuarımızı da bu aşamada gölde bir damla olarak düşünüyoruz. Hiçbir şey değil, bir damla. Unutmayalım ki, taşı delen de suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Biz bu damlaları çoğaltmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın farkındalığını sürekli topluma duyuracağız" şeklinde konuştu.

Özel Eğitim Okulu Öğrencilerinin Bilim Fuarı
Kaynak: İHA
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Kayseri, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

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