Özel Tarihteki Nikahlar İçin Salonlar Dolu

05.05.2025'te "Evet" demek isteyen çiftler salonları doldurdu

Özel tarihte evlenmek isteyenler, aylar öncesinden tarih aldı

Odunpazarı Belediyesi Nikah Memuru Osman Eyvas:

"Bugün cübbeyi hiç çıkarmadık, hazır kıta bekliyoruz"

Gelin Saliha Yankı:

"Tarih 05.05.2025 olduğu için seçtik, aynı zamanda bugün Hıdırellez"

"1 Ocak tarihinde sabah 8'de bu tarihli randevuyu almaya geldik"

ESKİŞEHİR - Tarihin 05.05.2025 olması nedeniyle, Eskişehir'de bu özel gün de "Evet" demek isteyen çiftler aylar önceden kayıt oluşturdukları nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Tarihin 05.05.2025 olması evlenecek çiftlerin nikah tarihlerini bugüne almalarına neden oldu. Aylar öncesinden bugün için kayıt oluşturan çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesi'nde oluşan yoğunluk göze çarptı. Salondan nikahı kıyılan çiftler yerine hemen yenisi gelirken, nikah memurları cübbelerini çıkarmaya vakit dahi bulamadı. Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesi'nde bugün için aylar öncesinden randevular dolarken, bu özel günde 22 çift mutluluğa "Evet" dedi.

"1 Ocak tarihinde sabah 8'de bu tarihi almak için başvuruya geldik"

Eşi Hüseyin Yankı ile evlilik karar alır almaz 1 Ocak tarihinde Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesi'ne geldiğini söyleyen 23 yaşındaki gelin Saliha Yankı, aylar öncesinden gelmelerine rağmen zor randevu bulduklarını ifade etti. Özel tarihin yanı sıra Hıdırellez olmasının kuracakları yuvaya bereket getireceğine inan gelin Yankı, "23 yaşındayım. Tarih 05.05.2025 olduğu için seçtik, aynı zamanda bugün Hıdırellez ve tüm dualarımızın, dileklerimizin kabul olduğu gün. Biz de özel bir gün olsun ve dualarımız kabul olsun istedik. Başından beri bu tarihi belirlemiştik. 1 Ocak tarihinde sabah 8'de bu tarihi almak için başvuruya geldik; daha o saatte dolmuştu bile, neyse ki biz de aldık" dedi.

Bu özel tarihi seçtikleri için oldukça mutlu olan ve yıl dönümünü kolay hatırlayacağını belirten damat Mustafa Yankı ise, "Bugün özel bir tarih ve biz de bilerek seçtik. Hakkımızda hayırlı olsun. Bu tarihin bize uğur getireceğini düşünüyorum. Nikah tarihini ve yıldönümünü hatırlamak açısından da kolaylık benim için. Bu şekilde unutulmaz oldu" ifadelerini kullandı.

"Cübbeyi hiç çıkarmadık, hazır kıta bekliyoruz"

Bugün cübbesini bir an bile çıkaramadığını belirten Odunpazarı Belediyesi Nikah Memuru Osman Eyvas şöyle konuştu:

"2007 yılından beri nikah kıyıyorum. Bu zamana kadar Eskişehir'de bir ilçenin nüfusu kadar kişi evlendirdim. Amacımız herkesin mutlu olması ve herkesin birlik beraberliği. Gençlerden tek temennimiz evlenmeleri. 07.07.2007'den beri bu furyayı yaşıyorum, her sene böyle günler geliyor bize. Böyle tarihler tabii ki biraz daha özel oluyor. İnsanların unutmaması ve akılda kalması açısından da önemli. Bugün sabahtan beri olanlarla ve akşam gideceklerimle birlikte bugün epey yoğun geçiyor. Bugün toplam 22 çiftimizin nikahı var. Yaz döneminde günde 35 çiftin nikahını bile kıydığımı hatırlıyorum. Bugün cübbeyi hiç çıkarmadık, hazır kıta bekliyoruz."