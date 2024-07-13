Özer ve İmamoğlu vatandaşlarla Muharrem orucunu açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Özer ve İmamoğlu vatandaşlarla Muharrem orucunu açtı

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kıraç Cemevi'nde Alevi vatandaşlarla Muharrem orucunu açtı. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan Muharrem Ayı'nda orucunu cemevini dolduran vatandaşlarla açan Özer ve İmamoğlu birlik ve beraberlik mesajı verdi.

13.07.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özer ve İmamoğlu vatandaşlarla Muharrem orucunu açtı

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kıraç Cemevi'nde Alevi vatandaşlarla Muharrem orucunu açtı.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem orucunun 6'ıncı gününde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan Muharrem Ayı'nda orucunu cemevini dolduran vatandaşlarla açan Özer ve İmamoğlu birlik ve beraberlik mesajı verdi. Katılımın yoğun olduğu programda vatandaşların İmamoğlu ve Özer'e ilgisi sevgi seline dönüştü.

"Muharrem Ayı'nın birlik ve beraberliğimize güç katmasını diliyorum"

Başkan Özer, "Muharrem orucumuzu, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve kıymetli hemşehrilerimiz ile birlikte Kıraç Cemevi'nde açtık. Muharrem Ayı'nın birlik ve beraberliğimize güç katmasını, tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum" dedi.

"Bu ülkede kardeşçe bir arada yaşamanın hayalini, hep beraber güçlendirmeliyiz"

Programda yaptığı konuşmada vatandaşlarla aynı sofrada bulunmaktan ve birlikte dua etmekten onur duyduğunu dile getiren İBB Başkanı İmamoğlu, "Dünyanın en güzel topraklarında yaşıyoruz. Elbette birbirimizi çok seviyoruz. Birbirimize çok şeyler borçluyuz. Bu ülkede kardeşçe bir arada yaşamanın hayalini, hep beraber güçlendirmeliyiz. Geçmişte yaşanan sıkıntıları yok saymak, bastırmak sanki o sorunu çözmek anlamına gelir diye düşünenler olabilir. Bu asla doğru bir yöntem değil. Tam aksine birbirini anlamak, birbirimizin acılarını, acı günlerini anlamaktan ve kavramaktan geçer. Dolayısıyla acıları hatırlamak, yüzleşmek hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamda ders çıkartmak ve düşünmek, birbirine destek olmak, katkı sunmak hepimizin sorumluluğu. Muharrem matemini yaşarken aslında zalimin zulmüne karşı hep birlikte olmak ve birlikte düşünmek, bir olmayı, diri olmayı yaşatmak hepimizin şiarı olmalıdır. Zalime karşı mazlumun yanında olmak aynı zamanda cesur olmayı gerektirir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu, Muharrem Ayı, Ahmet Özer, İstanbul, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Özer ve İmamoğlu vatandaşlarla Muharrem orucunu açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
15:47 Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde Konak Belediye Başkanı, elektrik kaçağının olduğu bölgede: 80 santim derinlikte olması gereken kablolar, 30 santimde
14:24 Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
16:51 Jose Mourinho’dan Dusan Tadic’e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın
16:02 Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
15:23 ’’Ebru Gündeş yuvamı yıktı’’ diyen Selin Kabaklı’nın sevgilisi evli çıktı ''Ebru Gündeş yuvamı yıktı'' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı
15:12 Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu Antalyaspor’da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir
14:32 Wanda Nara’dan sonra umutlandı Simge’ye Icardi’yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı
13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
13:39 Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu’nu hedef aldı Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 19:04:19. #1.11#
SON DAKİKA: Özer ve İmamoğlu vatandaşlarla Muharrem orucunu açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement