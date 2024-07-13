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Özer ve İmamoğlu vatandaşlarla Muharrem orucunu açtı

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Kıraç Cemevi'nde Alevi vatandaşlarla Muharrem orucunu açtı.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem orucunun 6'ıncı gününde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olan Muharrem Ayı'nda orucunu cemevini dolduran vatandaşlarla açan Özer ve İmamoğlu birlik ve beraberlik mesajı verdi. Katılımın yoğun olduğu programda vatandaşların İmamoğlu ve Özer'e ilgisi sevgi seline dönüştü.

"Muharrem Ayı'nın birlik ve beraberliğimize güç katmasını diliyorum"

Başkan Özer, "Muharrem orucumuzu, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve kıymetli hemşehrilerimiz ile birlikte Kıraç Cemevi'nde açtık. Muharrem Ayı'nın birlik ve beraberliğimize güç katmasını, tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum" dedi.

"Bu ülkede kardeşçe bir arada yaşamanın hayalini, hep beraber güçlendirmeliyiz"

Programda yaptığı konuşmada vatandaşlarla aynı sofrada bulunmaktan ve birlikte dua etmekten onur duyduğunu dile getiren İBB Başkanı İmamoğlu, "Dünyanın en güzel topraklarında yaşıyoruz. Elbette birbirimizi çok seviyoruz. Birbirimize çok şeyler borçluyuz. Bu ülkede kardeşçe bir arada yaşamanın hayalini, hep beraber güçlendirmeliyiz. Geçmişte yaşanan sıkıntıları yok saymak, bastırmak sanki o sorunu çözmek anlamına gelir diye düşünenler olabilir. Bu asla doğru bir yöntem değil. Tam aksine birbirini anlamak, birbirimizin acılarını, acı günlerini anlamaktan ve kavramaktan geçer. Dolayısıyla acıları hatırlamak, yüzleşmek hepimizin sorumluluğudur. Bu anlamda ders çıkartmak ve düşünmek, birbirine destek olmak, katkı sunmak hepimizin sorumluluğu. Muharrem matemini yaşarken aslında zalimin zulmüne karşı hep birlikte olmak ve birlikte düşünmek, bir olmayı, diri olmayı yaşatmak hepimizin şiarı olmalıdır. Zalime karşı mazlumun yanında olmak aynı zamanda cesur olmayı gerektirir" diye konuştu.