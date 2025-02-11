Özgecan Aslan, Ölümünün 10. Yılında Gaziantep'te Anıldı - Son Dakika
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Özgecan Aslan, Ölümünün 10. Yılında Gaziantep'te Anıldı

Özgecan Aslan, Ölümünün 10. Yılında Gaziantep\'te Anıldı

Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Aslan, ölümünün 10. yılında Gaziantep'te düzenlenen anma programıyla yad edildi. Şahinbey Belediyesi'nin adını verdiği yüzme havuzunda dualar okundu, katılımcılar karanfiller bıraktı.

11.02.2025 17:46
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Özgecan Aslan, ölümünün 10. yılında Gaziantep'te anıldı

GAZİANTEP - Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Aslan, ölümünün 10. yılında Şahinbey Belediyesi Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'nde dualarla anıldı.

Mersin'de vahşice katledilen Özgecan Aslan, ölümünün 10. yılında Gaziantep'te dualarla anıldı. Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan ve onun adını taşıyan Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına çok sayıda kişi katıldı. Anma programında Özgecan için dualar okunurken, katılımcılar onun anısını yaşatmak adına fotoğrafının önüne karanfil bıraktı.

"Bu tesiste bir sürü Özgecanlar yetişiyor"

Programda konuşan Fatma Şahan, Özgecan Aslan'ın adının unutulmaması için yapılan bu merkezin kadınlara yönelik spor ve kültürel faaliyetlerde önemli bir rol oynadığını söyleyerek, "Öncelikle Özgecan kızımıza Allahtan rahmet diliyoruz. Bugün onun için yasin ve mevlitler okundu. Annesi Songül hanıma, babası Mehmet beye, kardeşi Ali'ye herkese Allahtan sabır diliyorum. Özgecan'ın adının yaşadığı bu tesiste bir sürü Özgecanlar yetişiyor" dedi.

"Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum"

Katıldığı programda Özgecan'ı andıklarını söyleyen Fatma Tüter ise tesis için Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Fatma Tüter, "Bu talihsiz olayı yaşayan Özgecan Aslan'ı yad etmek için burada bulunduk. İnşallah dualarımız yerine ulaşır. Rabbim tüm gençlerimizi bu tarz insanların şiddetinden korusun. İnsanlığa ve dünyaya çok güzel kız çocukları yetiştirmek için güzel bir ortam yapılmış ve Özgecan'ın adını vererek yaşatma kararı almışlar. Bunu gerçekleştiren belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadınlara çok güzel imkanlar veriliyor"

Özgecan Aslan'ın adının yaşatıldığı tesiste kadınlara çok güzel imkanlar verildiğini ve güvende hissedecekleri bir ortam oluştuğunu söyleyen Nesrin Kiraz, " Türkiye'de kadına şiddetin simgesi haline gelen Özgecan Aslan'ın ölümünün 10. yıl dönümü. Her türlü kadına şiddet, hayvan ve çocuklara yapılan şiddeti kınıyoruz. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir tesis yaptığı ve Özgecan'ın adını burada yaşattığı için. Bu tesiste tüm kadınlara çok güzel imkanlar veriliyor ve sadece kadınlar yararlandığı gibi güvende hissedecekleri bir ortam oluyor. Dolayısıyla eğitimleri, gelecekleri ve çalışma hayatları için çaba sarf ediyorlar. Ben Özgecan Aslan'ın yaşadığını anlayamam ama yaşadığı tedirginliği tüm hücrelerime kadar hissediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Özgecan Aslan, Ölümünün 10. Yılında Gaziantep'te Anıldı - Son Dakika

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