Park edilen araç el freni çekilmeyince metrelerce kaydı - Son Dakika
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Genel

Park edilen araç el freni çekilmeyince metrelerce kaydı

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Başakşehir'de bir sürücü aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unutunca araç geri geri hızlanarak kaydı. Aracın metrelerce kaydıktan sonra kaldırıma çıkarak durması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda herhangi bir yaralanma veya maddi hasar meydana gelmedi.

27.04.2024 10:10  Güncelleme: 10:12
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Park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca araç metrelerce böyle kaydı

İSTANBUL - Başakşehir'de bir sürücü aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unutunca araç geri geri hızlanarak kaydı. Metrelerce kayan araç kaldırıma çıkarak dururken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Güvercintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir sürücü aracını park ettikten sonra araç geri geri kaymaya başladı. Sürücüsü kayan aracı fark edince peşinden koşmaya başladı. Ticari araç metrelerce kaydıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. O esnada sokaktan herhangi birinin geçmemesi olası bir faciayı önlerken aracın kaydığı ve sürücünün peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Park edilen araç el freni çekilmeyince metrelerce kaydı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Park edilen araç el freni çekilmeyince metrelerce kaydı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park edilen araç el freni çekilmeyince metrelerce kaydı - Son Dakika
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