Pendik Halk Eğitim Merkezi\'nden Yılsonu Sergisi

Pendik Halk Eğitim Merkezi'nden görkemli yılsonu sergisi

İSTANBUL - Pendik Halk Eğitim Merkezi, Pendik Belediyesi iş birliğinde yıl boyunca düzenlediği kursların meyvesi olan el emeği göz nuru eserleri, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Pendik Millet Bahçesi'nde açılan yılsonu sergisinde vatandaşlarla buluşturdu. Sergide kursiyerlerin filografi, ebru, ahşap yakma, bakır işleme ve taş baskı gibi farklı sanat dallarında ürettiği el yapımı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Pendik Halk Eğitim Merkezi kurslarında eğitim gören kursiyerlerin el yapımı eserlerinin yer aldığı yılsonu sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı. Pendik Millet Bahçesi'nde 27 Mayıs Salı günü gerçekleşen açılış törenine; Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve eşi Şenel Yıldız, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Yeşilyurt, Pendik Halk Eğitim Müdürü Turan Genç, Tuzla Halk Eğitim Müdürü, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanı Yasin Kadıoğlu, AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, birim müdürleri, usta öğreticiler ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Pendik Belediyesi'nden tam destek

Pendik Halk Eğitim Müdürü Turan Genç, açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul'un 44 halk eğitim merkezi arasında en aktif ve iddialı kurumlardan biri olduklarını belirterek, özellikle Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in büyük desteğiyle neredeyse Pendik'in her mahallesinde kurs açtıklarını ve her kesime ulaştıklarını söyledi. Genç, "476 farklı kurs türüyle yılda yaklaşık 60 bin kursiyere hizmet veriyoruz. Açık öğretim faaliyetlerini de eklediğimizde bu sayı 70-80 bine ulaşıyor. Özellikle istihdama yönelik mesleki kurslarımız vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor" dedi.

Kartal Cezaevi'nde görev yapan halk eğitim öğretmeni Ebru İnanç, burada mahkumlara yönelik filografi, taş baskı, ahşap yakma, bakır işleme ve sıka bağ işlemeciliği gibi el sanatları kursları verdiklerini belirterek, "Bu projeyle mahkumları hem üretime teşvik ediyor hem de topluma yeniden kazandırmak için onlara rehberlik ediyoruz" diye konuştu.

Mahkumlar ve dezavantajlı gruplara meslek eli

Pendik Halk Eğitim Merkezi, yalnızca mahallelerde değil, Kartal Cezaevi, Engelsiz Yaşam Merkezleri, Pendik Devlet Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi kurumlarda da sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.

Yıl boyunca kursiyerlerin ürettiği el emeği eserler büyük ilgi görürken, sergi alanı gün boyu ziyaretçi akınına uğradı. Pendik Belediyesi iş birliğinde düzenlenen yılsonu sergisi, 1 Haziran'a kadar Pendik Millet Bahçesi'nde ziyarete açık olacak.