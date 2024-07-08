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Pendik'te ışıkları yanmayan tünel tehlike saçıyor

Pendik'te ışıkları yanmayan tünel sürücülere zor anlar yaşattı

İSTANBUL - Pendik Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolunda bulunan bir tünelde gece saatlerinde tünel ışıkları bilinmeyen bir nedenle kapandı. Işıkların olmaması nedeniyle tünelden geçen sürücüler zor anlar yaşadı.

Olay, İstanbul Pendik İlçesi, Kurtköy - Sabiha Gökçen Bağlantı Yolunda bulunan tünelde yaşandı. Çalışmalar devam eden tünel'de akşam saatlerinde tünelin aydınlatma ışıkları bilinmeyen bir nedenle kapandı. Işıkların olmaması nedeniyle seyahat eden sürücüler tünelden geçerken zor anlar yaşadı. Bazığı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Tünelden geçen sürücüler bu duruma sitem etti. Tünelin ışıksız halleri ise tünelden geçen sürücülerin cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.