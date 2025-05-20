Pendikli Gençler İcat Çıkarıyor Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Pendikli gençlerden akıllı fabrika yönetiminden yapay zekaya çığır açan projeler

Pendikli gençler icatlarıyla yarıştı, ödüller sahiplerini buldu

Pendik'te bilim rüzgarı esti: Gençler çözümlerle geldi

İSTANBUL - Pendik'te PESİAD ve Pendik Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen "Pendikli Gençler İcat Çıkarıyor" bilim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Akıllı fabrika yönetim sistemi, yapay zekayla dikkat testi, gürültü bekçisi, salavator gibi sağlık, trafik, eğitim, siber güvenlik, sosyal yaşam gibi birçok konuyla ilgili projeler yer aldı.

Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen "Pendikli Gençler İcat Çıkarıyor" bilim ve fikir yarışması sonuçlandı. Pendik Belediyesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası ve Teknopark İstanbul'un katkılarıyla düzenlenen yarışmada genç buluşçular ödüllerine kavuştu. Pendik genelinde ortaokul ve lise düzeyinde bu yıl 5'incisi düzenlenen yarışmaya, liselerden 57, ortaokullardan 29 proje katıldı. Ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen yarışmada, yüzlerce öğrenci projeleriyle jüri karşısına çıktı.

Akıllı trafik sistemi, akıllı fabrika yönetim sistemi, yapay zekayla dikkat testi, gürültü bekçisi, salavator, projeler ve sağlık, trafik, eğitim, siber güvenlik, sosyal yaşam gibi birçok konuyla ilgili projeler yer aldı. Gençler programa katılanlara projelerini heyecanla anlattı. Bilimsel düşünceyi ve inovatif bakış açısını teşvik eden yarışmada, dereceye giren öğrencilere toplamda yüz binlerce liralık ödüller verildi. Öte yandan lise kategorisinde dereceye giren öğrencilere Pendik Final Anadolu Lisesi'nde burslu eğitim hakkı verilirken, dereceye giren öğrencilere Pendik Belediyesi sosyal tesislerinde yüzme, fitness ve e-spor gibi alanlarda özel kullanım imkanı tanındı.

"Gençlerimiz teknolojinin gücüyle çözüm üretiyor"

Ödül töreninde konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Ülkemizin son zamanlarda Ar-Ge'ye ayırdığı paylarla beraber teknolojik anlamda katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi noktasında ciddi gelişmeler var. Özellikle Teknofest'in bu çalışmalara çok ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum. Oradaki teknolojik yenilikler genç kardeşimizin heyecanını arttırıyor. Ülkemiz açısından bu tarz çalışmalar çok değerli. Sanayileşme ve teknolojik anlamda gelişmesine önemli katkıda bulunuyor. Bu çalışma 5 yıldan beri paydaşlarımızla desteklediğimiz bir proje, gençlerimiz eksik gördükleri noktalarda çözümler üreterek ortaya çalışmalar çıkarıyorlar. Bu çalışmaları teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak yapıyorlar. Ben genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışma her geçen yıl artarak devam edecek inşallah" diye konuştu.

"Gençlerimize ufuk açan bir zemin hazırlıyoruz"

Düzenlenen törende konuşan Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Cüneyt Battal, "Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği olarak sanayicilerimize yönelik faaliyetlerin haricince sosyal, kültürel çalışmalarda yürütüyoruz. Bunların bir örneği olarak Pendikli gençler icat çıkartıyor yarışması düzenliyoruz. Pendik Belediyemiz, teknoparkımız, kaymakamlığımız, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ve diğer paydaşlarımızla bu programı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayla ilçemizdeki gençlere bu misyon ve vizyonu yüklemeye çalışıyoruz. Kendilerini daha iyi ifade edebildikleri, ufuklarını açabilmeleri için alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Dernek olarak gençlerimize elimizden gelen her katkıyı sağlayarak onları geleceğe hazırlıyoruz. Genç kardeşlerimize, hocalarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.