Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan Niğde\'de son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit-2 operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, memleketi Niğde'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü, cenaze namazının ardından defnedildi.

10.04.2024 15:40
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Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

NİĞDE - Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit-2 operasyonunda keskin nişancı tacizi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit-2 operasyonunda görevli Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen keskin nişancı tacizi sonucunda ağır yaralanan ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, memleketi Niğde'de düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Niğde merkeze bağlı Değirmenli Kasabasındaki baba evinden helallik alınmasının ardından 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'in naaşı, kasaba meydanına getirildi.

Şehidin annesi Gülbahar ve babası İdris Aslan, eşi Kübra Aslan, kardeşleri ve yakınları düzenlenen törende gözyaşı döktü.

Şehidin kızı 1 yaşındaki Rüveyda naaşın başına gelerek babasıyla vedalaştı.

Şehit Hikmet Aslan'ın cenazesi, kasaba meydanında öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Değirmenli Kasabası meydanında düzenlenen törene Niğde Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, MHP Milletvekili Cumali İnce, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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