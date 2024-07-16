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Pompalı tüfekle öldürülen esnaf için pilav hayrı yapıldı

İZMİR - İzmir'de kız arkadaşıyla birlikte gümüşçüye giden bir kişi, elindeki pompalı tüfekle gümüşçü esnafına ateş açmış, saldırıda ağır yaralanan esnaf, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yakınları, ölen esnaf için dükkanın önünde pilav ve kitap hayrı yaptı.

Olay, Buca ilçesi Şirinyer Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana gelmişti. Gümüşçü esnafı Hasan Çınar (45), iş yerine kız arkadaşıyla birlikte gelen B.T.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğramıştı.

Saldırıda ağır yaralanan esnaf Hasan Çınar, ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Pilav ve kitap dağıtıldı

İhlas Vakfı üyeleri ve Çınar'ın esnaf arkadaşları ise olayın yaşandığı dükkanın önünde, öğle namazının ardından pilav hayrı yaptı. Hasan Çınar anısına düzenlenen hayırda eller semaya açıldı, dualar edildi. Getirilen dini kitaplar ise çevredeki vatandaşlara dağıtıldı.

"Çok üzgünüz"

Çınar'ın dükkan komşusu esnaf Mustafa Beşkardeş, "Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Çok üzgünüz. Bütün esnaf arkadaşlarımız toplanıp bir hayır yapmak istedik. Allah kabul etsin" dedi.