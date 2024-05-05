Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Zafer Günü kutlamaları - Son Dakika
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Zafer Günü kutlamaları

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte, 2. Dünya Savaşı'nda yer alan aile büyüklerinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşındı ve marşlar söylendi. Büyükelçilik bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, Ruslar 2. Dünya Savaşı'nda yer alan aile büyüklerini anarak onları hatırladılar.

05.05.2024 15:21
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde "Zafer Günü" programı

ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 'Ölümsüz Alay' yürüyüşünde 2. Dünya Savaşı'nda yer alan aile büyüklerinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşındı ve marşlar söylendi.

Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatan Savaşı olarak isimlendirdiği 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 79. yıl dönümü düzenlenen Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliği'nde Ölümsüz Alay yürüyüşü gerçekleştirildi. Büyükelçilik bahçesi içinde gerçekleşen yürüyüşte Türkiye'de yaşayan Ruslar, 2. Dünya Savaşı'nda yer alan, yaralanan veya hayatını kaybeden aile büyüklerinin fotoğraflarını taşıdı ve marşlar söyleyerek onları andı. Ölümsüz Alay yürüyüşünün ardından konuşma gerçekleştiren Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Büyükelçilikte düzenlenen Ölümsüz Alay yürüyüşü ile hem Zafer Günü programını hem de Paskalya Bayramı'nı kutladıklarını belirterek, "Ülkemizin Büyükelçilik topraklarında 'Ölümsüz Alay' yürüyüşü yapmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu anlamlı bayramların denk gelmesi ve birbirlerine bu kadar yakın olmaları sembolik bir anlam da taşımaktadır. Örneğin, Paskalya ve Zafer Bayramları arasında sadece 3-4 gün vardır ve bu kadar yakın olması çok nadir karşılaşılan bir durumdur. Böyle bir tesadüfün en son ne zaman olduğunu biliyor musunuz? 1945 yılında. Bugün 'Ölümsüz Alay' ile büyükelçilikte yürüyüş geleneğimizi gerçekleştirmemiz çok güzel" diye konuştu.

Anma etkinliğinin zaferi kazanan aile büyüklerinin anısını tekrar hatırladıkları için önemli olduğunu belirten Büyükelçi Erkhov, "Tüm bunları hatırlayacak ve atalarının ölümsüz başarılarını bilecek olan çocuklarımızın burada olması çok önemlidir. Bu yılki etkinliğimiz, sadece anma anlamında değil, aynı zamanda mühim bir etkinliktir çünkü günümüzdeki yaşananlar ile 80 yıl önceki olaylar benzer bir gerginliktedir. O vakit olduğu gibi şimdi de Herson bölgesinde, Avdeevka çevresinde ve başka yerlerde zafer kazanılmaktadır. Biz bugün burada, büyük bir ısrarla sürdürülen, hayatlarımızı ortaya koyarak verdiğimiz bu mücadelenin ön cephesindeyiz. İşte bu yüzden burada hazır bulunmamız, bir arada olmamız, birliğimizin ve gelecekteki zaferlerimizin teminatıdır. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, sizleri yaklaşmakta olan Büyük Zafer Bayramı dolayısıyla tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Zafer Günü kutlamaları - Son Dakika

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