Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bayrampaşa'da yapılacak yeni hastane hakkında bilgi verdi
Bakan Koca:
"85 bin metrekare kapalı alanı olan 400 yataklı 100 yoğun bakım yatağı olan bir hastane olacak"
İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayrampaşa'da yaptığı basın açıklamasında yapılacak yeni hastane hakkında bilgi verdi. Bakan Koca "Bayrampaşa'ya yapılacak olan üçüncü basamak hastanenin ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı. 2025 yılı aralık ayında bitmek üzere planlandı. Yapılacak olan hastane 85 bin metrekare kapalı alanı olan 400 yataklı 100 yoğun bakım yatağı olan bir üçüncü basamak hastane olacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki ziyaretleri kapsamında Bayrampaşa'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Fahrettin Koca, Cuma namazını Yıldırım Mahallesi Barbaros Camii'de kıldıktan sonra Ali Fuat Başgil Caddesi esnafı ile cuma pazarı esnafını ziyaret etti.
"Bayrampaşa'ya da 400 ile başlayıp 500 yataklı hastane yapacağız"
Giyim ürünleri satan bir esnaf Bakan Koca'ya ziyareti sırasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ameliyat geçirdiğini, ilgi, alaka ve hastane imkanlarından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Koca, "Çam ve Sakura gibi hastanelerimizin sayısını artırmak lazım. Şimdi Sancaktepe'de daha büyüğü devam ediyor şehir hastanesi olarak. Bayrampaşa'ya da 400 ile başlayıp 500 yataklı hastane yapacağız" şeklinde konuştu.
"85 bin metrekare kapalı alanı olan 400 yataklı 100 yoğun bakım yatağı olan bir hastane olacak"
Bayrampaşa'da yapılacak hastane ile ilgili bilgi veren Koca, "Bayrampaşa'da geciken bir sağlık hizmetimizin olduğunu söyleyebilirim. Şu an gördüğümüz hastane 13 bin metrekare kapalı alanı olan 100 yataklı bir hastane. Bayrampaşa'nın daha büyük bir ihtiyaca cevap verebileceği üçüncü basamak bir hastaneye ihtiyacı var. Bayrampaşa'ya yapılacak olan üçüncü basamak hastanenin ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı. 2025 yılı aralık ayında bitmek üzere planlandı, ihalesi ona göre yapılmış oldu. Firma da belli olmuş oldu. Yapılacak olan hastanenin büyüklüğü proje değişikliği yapılarak 85 bin metrekare kapalı alanı olan 400 yataklı 100 yoğun bakım yatağı olan bir üçüncü basamak hastane olacak. Yani bütün birim, branşların yetkin olduğu bu anlamda hastanın bir başka hastaneye sevkinin olmadığı şeklinde planladığımız bir hastane inşa edilecek" dedi.
"Yapılacak olan hastane depreme dayanıklı 256 izolatörlü bir hastane olacak"
Hastanenin depreme dayanıklı olarak inşa edileceğini ifade eden Bakan Koca, "Burada özellikle bütün birimler olduğu gibi anjiyo ünitesi olarak bilinen yerde 4 anjiyo cihazı planlandı. Onkoloji ve diğer birimlerimizde burada olacak. Bayrampaşalı kardeşlerimizin bir başka ilçeye veya hastaneye sevkinin yapılmadan gelecek yıl sonu itibariyle üçüncü basamak hastaneye kavuşmuş olacak. Otopark sorununun olduğunu biliyoruz. Proje değişikliği yapılarak 400 araçlı otoparklıydı onu da 800 araçlı bir otoparka dönüştürdük. Yapılacak olan hastane depreme dayanıklı 256 izolatörlü bir hastane olacak. Bu anlamda da yeni nesil hastanelerimizden birisi olacak" ifadelerini kullandı.
"Şu an Türkiye'de toplam yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69, İstanbul'da da yüzde 72"
Yoğun bakım oranları ile ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Türkiye'de özellikle 2 ay öncesine kadar kısmen İstanbul'da biraz daha belirgin yoğun bakım sorunu yaşadığımızı biliyoruz. Şu an Türkiye'de toplam yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69, İstanbul'da da yüzde 72. Servis yatak doluluk oranı Türkiye'de yüzde 60, İstanbul'da da yüzde 66 oranında. Bu anlamda yoğun bakım ve servislerde Türkiye'de olmadığı gibi İstanbul'da da 2 ay önceki yoğunluk söz konusu değil. Bu anlamda daha rahatız" cümlelerini kullandı.
"Vatandaşımızın da bize destek olmasını bekliyoruz"
Randevu ile ilgili sorunların çözümü için çalıştıklarını söyleyen Bakan Koca, "MHRS, randevuyla ilgili yer yer bir takım sorunları vatandaşımızın yaşadığını biliyoruz. Özellikle yan dal branşlarında bu sorunu yer yer yaşıyoruz. Bununla ilgili yoğun çalışmalarımızın olduğunu biliyorsunuz. Yan dal uzmanlık dahil olmak üzere kanun değişikliği yapılarak, en son geçen ay yapılan sınavın yüzde yüze yakın doluluğu söz konusu. Yaşadığımız sorunlarla birlikte vatandaşımızın da bize destek olmasını bekliyoruz. Bazı branşlarla ilgili bu sorunun daha belirgin olduğunu biliyoruz. Bunu aşmak için çaba gösteriyoruz. Vatandaşımızın da bu anlamda üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.
"Üzerimize bakanlık olarak düşeni, vatandaşımızın da üstüne düşeni yapmasını bekliyoruz"
Randevu sistemi ile ilgili sorunu çözmek için çalışma yaptıklarını söyleyen Bakan Koca, "Bayrampaşa'da geçen yıl bakılan toplam hasta sayısı 1 milyon 100 bin, randevuyla gelen hasta sayısı 400 bin. Randevusunu aldığı halde gelmeyen kişi sayısı 110 bin. Bu doğru bir şey değil. Ödeyemeyeceğimiz bir vatandaşın hakkını, sağlık hizmetini almak için engel olmamalıyız. Bu noktada hassasiyet göstermeliyiz. 400 bin randevu ile gelen ama 110 bin kişide randevusunu aldığı halde gelmeyen vatandaşımız var. 110 bin tedavi edilme imkanı olabilecek hastamızın hakkı alınmış olur. Hepimiz birlikte üzerimize bakanlık olarak düşeni, vatandaşımızın da üstüne düşeni yapmasını bekliyoruz. Gelecek aydan itibaren özellikle randevusunu alıp gelmeme durumuna karşı, bir takım çalışmalar yaptık. Bunu aşama olarak sorunu çözene kadar devam edeceğimizi söylemek istiyorum" cümlelerini kullandı.
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