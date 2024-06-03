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Sagopa Kajmer'in acı günü

SAMSUN - Sevilen rapçi "Sagopa Kajmer" mahlaslı Yunus Özyavuz'un annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti.

Şarkıcı Sagopa Kajmer'in 71 yaşındaki annesi Serpil Özyavuz, Samsun'da kanser tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Özyavuz'un cenazesi, İlkadım ilçesindeki Rasathane Camii'ne getirildi. Cenazenin camiye geleceğini duyan Sagopa Kajmer hayranları ise caminin etrafında toplandı. Ünlü rapçi araçtan ineceği sırada arkadaşları görüntü alınmasını istemedi. Ünlü şarkıcı, daha sonra cami önüne geldiği araçla uzaklaştı.

Serpil Özyavuz'un cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Sagopa Kajmer'in kardeşi Emre Özyavuz, babası ve akrabaları katılırken, Kajmer'in Kıranköy Mezarlığı'ndaki define katılamadığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Sagopa Kajmer, "2 Haziran öğle sonrası annemi kaybettim. 2 sene boyunca savaştı, savaştık. O savaşı kaybetti, ben hem savaşı hem annemi kaybettim" dedi.