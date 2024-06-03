Sagopa Kajmer'in acı günü - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sagopa Kajmer'in acı günü

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze törenine katılan Sagopa Kajmer, arkadaşları tarafından görüntü alınmasını istemedi. Annenin cenazesi, cami önünde toprağa verildi.

03.06.2024 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sagopa Kajmer'in acı günü

SAMSUN - Sevilen rapçi "Sagopa Kajmer" mahlaslı Yunus Özyavuz'un annesi Serpil Özyavuz hayatını kaybetti.

Şarkıcı Sagopa Kajmer'in 71 yaşındaki annesi Serpil Özyavuz, Samsun'da kanser tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Özyavuz'un cenazesi, İlkadım ilçesindeki Rasathane Camii'ne getirildi. Cenazenin camiye geleceğini duyan Sagopa Kajmer hayranları ise caminin etrafında toplandı. Ünlü rapçi araçtan ineceği sırada arkadaşları görüntü alınmasını istemedi. Ünlü şarkıcı, daha sonra cami önüne geldiği araçla uzaklaştı.

Serpil Özyavuz'un cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Sagopa Kajmer'in kardeşi Emre Özyavuz, babası ve akrabaları katılırken, Kajmer'in Kıranköy Mezarlığı'ndaki define katılamadığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Sagopa Kajmer, "2 Haziran öğle sonrası annemi kaybettim. 2 sene boyunca savaştı, savaştık. O savaşı kaybetti, ben hem savaşı hem annemi kaybettim" dedi.

Kaynak: İHA

Kanser Tedavisi, Sagopa Kajmer, Cami, Genel, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sagopa Kajmer'in acı günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
17:20 Lise öğrencisinin korkunç sonu Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu Lise öğrencisinin korkunç sonu! Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:26 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
20:00 Annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Ceza’dan başsağlığı mesajı Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı
18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
16:49 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu Tekrar gözaltına alındı 2 genci çarparak öldüren sürücü tahliye olmuştu! Tekrar gözaltına alındı
16:36 Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu Bakan Şimşek cevapladı: Kirada zam sınırı kalkıyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 20:31:32. #1.13#
SON DAKİKA: Sagopa Kajmer'in acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement