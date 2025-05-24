Sakarya'da Kur'an Kursu Mezuniyet Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Sakarya'da Kur'an Kursu Mezuniyet Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

24.05.2025 18:59
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen mezuniyet şenliğinde, 450 çocuk eğlenceli etkinliklerle bir araya geldi. Programda, yüz boyama, şişme oyun alanları ve tiyatro gösterileri yer aldı.

Sakarya'da 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerine şenlik gibi mezuniyet

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde İlçe Müftülüğü, 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için mezuniyet şenliği düzenledi. 450 öğrencinin oyunlar oynayıp eğlendiği etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Akyazı İlçe Müftülüğü tarafından Konuralp Mahallesi'nde bulunan Gazi Süleyman Paşa Kur'an Kursu bahçesinde 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencileri için yıl sonu mezuniyet programı düzenlendi. Yaklaşık 450 öğrencinin katıldığı etkinlikte minikler eğlenceli bir gün geçirdi. Programda çocuklar şişme oyun alanlarında oynadı, yüz boyama ve el boyama etkinlikleri gerçekleştirildi, pamuk şekerler ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. Aileler için yemek servisi yapıldı, çeşitli stantlar kurularak bilgilendirme ve sergi alanları oluşturuldu. Programda tiyatrocu Hüseyin Goncagül'ün gösterileriyle çocuklara unutulmaz anlar yaşatıldı. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından da stant açılarak, rehberlik hizmetleri hakkında bilgiler verildi. Program sonunda Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından düzenlenen çekilişle katılımcılara Kur'an-ı Kerim hediye edildi. İlçe Müftülüğü, 4-6 yaş Kur'an Kurslarına başvuru yapmak isteyen ailelerin mahalle camilerine ya da doğrudan müftülüğe başvurabileceklerini duyurdu.

Programda konuşan Akyazı İlçe Müftülüğü Eğitim ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Sabri Akmanşen, "Biz Akyazı Müftülüğü olarak 1 yıl boyunca kuran kurslarımızda eğitim gören çocuklarımızın yıl sonu yaptıkları eğitimin bir göstergesi olarak onları şenlik alanında topluyoruz, kurduğumuz stantlarda gönüllerince eğleniyor ve bilgi sahibi oluyorlar. İkram ile programı bitiriyoruz. Akyazı Müftülüğü olarak buradaki asıl amacımız bir yıl boyunca Kur'an Kurslarımızdaki eğitim gören çocuklarımızı, sene sonundaki gösterisi tabiri caizse sahne alması. Bu amaçla Akyazı Müftülüğü olarak bizler bütün Akyazı'daki 450 tane 4-6 yaş öğrencimiz var 4-6 yaş öğrencilerimizin tamamını Gazi Süleymanpaşa Kur'an kursu bahçesinde topladık onlara burada, şenlik havasında bir program düzenledik ve Akyazı teveccühü ettiği programımıza katıldı. Biz tüm katılımcılara, Kur'an Kursu öğretmenlerimize, programa katkı veren Akyazı Belediyemiz ve Akyazı Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Akyazı Müftülüğünde Vaiz olarak görev yapan, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü Ahmet Kadıoğlu ise, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok önemli dallarda hizmetleri var, bunları iftiharla insanlarımıza anlatıyoruz. Birçok dalda Diyanet var, Allah'a şükür. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun önemi, özellikle bu son zamanlarda aileleri ve sarsıntıları sarsılmaları dikkate aldığımız zaman çok önemli bir hizmet olduğunu birlikte görebiliyoruz. Halkımıza da duyurumuz şu olsun; İlçe Müftülüğünde Aile ve Dini Rehberlik Bürosu var soru veya sorunu olan, istişare etmek isteyen, tanışmak isteyen hasbihal etmek isteyen kardeşlerimizi muhakkak Aile ve Dini Rehberlik Büromuza bekliyoruz" diye konuştu.

Programa; Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, din görevlileri, İlçe Müftülüğü personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sakarya'da Kur'an Kursu Mezuniyet Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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