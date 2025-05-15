Sakarya, Türkiye'nin İkinci Metrobüs Şehri Oluyor

Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri oluyor

Sakarya Büyükşehir'den Türkiye'de bir ilk: Metrobüs hattı tamamen öz kaynakla yapılıyor

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak tamamen öz kaynaklarıyla metrobüs hattı inşa ediyor. İstanbul'dan sonra Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmaya hazırlanan Sakarya'da, 19,5 kilometre uzunluğundaki hatta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Güzergahta başlayan asfalt çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Altyapı, üst yapı, asfalt, sanat yapıları ve duraklar hepsi dahil kendi öz kaynağımızla yapılıyor. İnşallah Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri kısa süre sonra Sakarya olacak" dedi.

Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmaya hazırlanan Sakarya'da, Büyükşehir Belediyesi metrobüs hattının hızla devreye alınması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şehir Hastanesi ile Gar Meydanı arasında hizmet verecek olan 19,5 kilometrelik metrobüs hattının çalışmasını tamamen kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tamamlanan 4 kilometrelik hatta sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Camili Kavşağı ile Yazlık Kavşağı arasındaki 9 kilometrelik mesafede şimdi üst yapı için işlemler başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, asfalt çalışmaların başladığı bölgede incelemeler yaptı. Alemdar'a Genel Sekreter Fikret Bayhan, genel sekreter yardımcıları ile daire başkanları da yer aldı.

Öz kaynaklarla metrobüs hattı

9 kilometrelik mesafenin 4 kilometrelik ilk etabında 40 iş makinası ve 50 personelle sıcak asfalt çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, ikinci etap olan 5 kilometrelik kısımda ise kazı ve dolgu çalışmalarını gerçekleştiriyor. İkinci etaptaki altyapı çalışmaları tamamlandığında asfalt serimine geçilecek. Başkan Alemdar, Türkiye'de ilk kez bir belediyenin kendi öz kaynaklarıyla metrobüs hattı inşa ettiğini dile getirerek çalışmalarda ter döken tüm mesai arkadaşlarına gayreti ve özverisi için teşekkür etti.

"Bu hattın her santimetrekaresinde Büyükşehir'in emeği var"

Sakarya'da ulaşıma yeni bir soluk getirecek projenin hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Alemdar, "19,5 kilometre 13 istasyondan oluşan metrobüs hattımızda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bir yandan duraklar, altyapı deplase çalışmaları, köprü ve menfez imalatları sürerken bir yandan da hazır olan kısımlarının asfaltını atıyoruz. Burada en önemli husus, hattın altyapısını, üstyapısını, asfaltını, sanat yapılarını ve duraklar dahil olmak üzere tamamını Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla yapıyor olmasıdır. Bu hattın her santimetrekaresinde Büyükşehir'in emeği var. Tüm mesai arkadaşlarıma gayretli ve özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı eylesin" diye konuştu.

"Raylı sistemin altyapısını oluşturacak"

Alemdar ayrıca bu metrobüs hattıyla beraber İstanbul'un dışında Türkiye'de metrobüs kullanan ikinci şehir olacaklarını söyledi ve metrobüs hattının ileride raylı sistemin altyapısı oluşturacak şekilde yapıldığını vurguladı. Alemdar, "Vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve uygun seyahat imkanı sunmak ve şehir merkeziyle Yenikent bölgemizi birbirine bağlamak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Güzergahta başlayan asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Alemdar, tek tek çalışanlara kolaylıklar diledi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.