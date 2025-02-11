Şamlar Tabiat Parkı'nda Kartpostallık Manzara

Genel

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Biri ağır iki kişi yaralandı

Şamlar Tabiat Parkı'nda oluşan kartpostallık manzara böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da bulunan Şamlar Tabiat Parkı'nda kar yağışı sonrası kartpostallık görüntü oluştu.

Vatandaşlar kar topu oynarken, beyaz gelinliğini giyen park havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Başakşehir'de bulunan Şamlar Tabiat Parkı'nda yağış sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Parka gelen vatandaşlar kar topu oynadı. Mest eden manzara dron ile görüntülendi.