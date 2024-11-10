Samsun'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü - Son Dakika
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Genel

Samsun'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Samsun'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Samsun'da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi ve anna günü çeşitli etkinlikle de devam etti.

10.11.2024 23:46
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Samsun'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

SAMSUN - Samsun'da "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi ve anna günü çeşitli etkinlikle de devam etti.

Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri Samsun'da Onur Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başladı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, SamsunGarnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve SamsunBüyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan anıta çelenk bıraktı. Saat 09.05 geçe 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından anıt şeref defterini imzalayan Vali Orhan Tavlı," İlk adımını 19 Mayıs 1919'da Samsun'umuzda attığınız Milli Mücadeleyi zafere ulaştırarak ilan ettiğiniz Cumhuriyetimiz, bugün de mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi, aziz milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. En büyük eseriniz olarak bizlere emanet ettiğiniz ve geçtiğimiz yıl ilk asrını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için gayretle çalışmaya, en büyük idealiniz olan ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Şanlı tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla Cumhuriyetimizi daha da yücelteceğimize, Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ve Samsun Yüzyılı yapmak için birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde her zamankinden daha büyük bir kararlılıkla yürüyeceğimize huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere bugün de büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşatan zat-ı aliniz başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızı zaferle taçlandıran tüm kahramanlarımızı, bağımsızlığımız uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyoruz. Ruhunuz şad olsun" dedi.

Daha sonra Atatürkü anma etkinliği Atatürk Kültür Merkezi'nde Atatürk Fotoğrafları Sergisi ile devam etti. Serginin ardından AKM Büyük Salonda anma programı devam etti. Programda Onur Ateş Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından çeşitli program düzenlendi.

Ayrıca, İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi Ağabali Caddesinde Altan Yücebaş adlı vatandaş da 20 yıldır aralıksız saat 08.05 de başladığı 1 saatlik saygı nöbetini saat 09.05 de sona erdirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Samsun'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü - Son Dakika

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