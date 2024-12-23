Samsun'da Yılbaşı Şenliğiyle Çocuklara Destek - Son Dakika
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Genel

Samsun'da Yılbaşı Şenliğiyle Çocuklara Destek

Samsun'da ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenlenen yılbaşı alışveriş şenliği, yardım kampanyası sağladı.

23.12.2024 19:39
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Samsun'da kırsaldaki çocuklar için yılbaşı alışveriş şenliği

SAMSUN - Samsun'da ihtiyaç sahibi, engelli ve hasta çocuklar için yılbaşı alışveriş şenliği düzenlendi.

İlkadım ilçesinde bulunan Cerrahi El Aletler ve Sağlık Müzesi'nde Mutluluğun Kanatları isimli dernek tarafından yılbaşı alışveriş şenliği organize edildi. 42 firma şenlikte stant açtı. Şenlikte giyim, yiyecek, takı ve aksesuarlardan oluşan ürünler satışa sunuldu. Elde edilen gelirlerle Samsun'da kırsal kesimde bulunan okullarda eğitim gören çocuklara ve lösemi hastası çocuklara yardım edilecek.

"Çok sayıda çocuğumuza yardım etmekteyiz"

Şenliğe destek veren ve stant açarak gelen ziyaretçileri bilgilendiren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, "Bugün burada alışveriş şenliğimiz var. Bu derneğimiz çocuklara yardım etmek üzere faaliyetler yapan bir dernektir. Biz de bu derneğimize yardımcı olmak adına buradayız. Bizim burada herhangi bir satışımız veya maddi kazancımız yok. Derneğe destek olmak amaçlı burada bulunuyoruz. Derneğimiz özellikle lösemili çocuklara, maddi durumu yeterli olmayan çocuklara, engelli çocuklara yardım kampanyaları düzenlemektedir. Ciddi sayıda çocuğumuza yardım etmekteyiz" dedi.

Mutluluğun Kanatları Dernek Başkanı Burcu Keskin ise, "Samsunlu firmalarımızın derneğimiz çatısı altında toplanarak çocukların yararına düzenlenen bir organizasyondur. Bu organizasyondan elde ettiğimiz tüm geliri lösemi hastası, köy okullarında okuyan çocuklar için kullanılacak. Burada el emeği göz nuru olan ürünler var. Her sene yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Samsun'da Yılbaşı Şenliğiyle Çocuklara Destek - Son Dakika

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