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Samsunlular mezarlıklara akın etti

Samsunlular mezarlıklara akın etti Şehitliklerde hüzün Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklar dolup taşarken, şehitliklerde ise hüzün vardı.

09.04.2024 14:19
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Samsunlular mezarlıklara akın etti

Şehitliklerde hüzün

SAMSUN - Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklar dolup taşarken, şehitliklerde ise hüzün vardı.

Samsunlular, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklara akın etti. Vatandaşlar, ebediyete intikal eden yakınları için sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıkların yolunu tuttu. Mezarlarının bakımını yapan, çiçekleri sulayan acılı aileler Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Mezarlıklarda yine en hüzünlü yerler şehitlikler oldu. Aileler, vatan için canlarını feda eden yakınlarının kabirlerine koştu. Mezar taşlarındaki yakınlarının fotoğraflarını öpen aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup onların ruhuna hediye etti. Babalarını genç yaşta kaybeden şehit çocukları da mezarlıkta hüzün dolu anlar yaşadı.

Şehit Bedri Naim'in ağabeyi Kadri Naim, "Şehitlerimizi ziyarete geldim. Bizim de gelecek yerimiz burası. Rabb'ime şükürler olsun. Yavrularımızla birlikte buradayız. Kardeşim 2012'de Afyonkarahisar'daki patlamada şehit olan 25 askerden biriydi. Her Cuma şehitliğe gelip kardeşime dua ederim. Her bayram öncesi de mutlaka ziyaret ederim. Şehitlerimiz bizim her şeyimiz. Onlar asla unutulmaz. Bugün de kardeşimi ziyaretimi ettim, fotoğrafını öptüm, duamı ettim, bayramını kutladım" dedi.

Şehit polis memuru Burak Zor'un kayınpederi ise, "Allah'ımızın dediği oluyor. Vatan için damadımızı kaybettik. Onun için söyleyecek tek şey, 'vatan sağ olsun' olur" diye konuştu.

Samsun'da merkezde bulunan Kıranköy ve Asri Mezarlığının yanı sıra Derecik ve diğer mezarlıklar da ziyaretçi akınına uğradı.

Kaynak: İHA

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