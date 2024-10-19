Sancaktepe'de İndirim Fuarı Başladı - Son Dakika
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Sancaktepe'de İndirim Fuarı Başladı

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Sancaktepe'de kurulan indirimli giyim fuarı, 30 Kasım'a kadar yüzde 60 indirimler sunuyor.

19.10.2024 16:38
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Sancaktepe'de kurulan indirim fuarı vatandaşları ağırlıyor

İSTANBUL - Sancaktepe'de Samandıra Meydanı'nda kurulan indirimli giyim fuarında çeşitli kıyafetler, ayakkabılar, çantalar ve benzeri ürünler indirimli fiyatlardan satılıyor. Çadıra alışverişe gelen vatandaşlar aynı zamanda çadır dışında kurulan stantlarda farklı illere ait yöresel lezzetleri tadabiliyor.

Sancaktepe'de Samandıra Meydanında yaklaşık iki bin metrekare alana kurulan giyim indirim fuarı vatandaşları ağırlıyor. Çadır içinde kurulan fuarda ayrıca çeşitli markaların ayakkabı, mont, kaban, çanta, pantolon, erkek - kadın giysileri, halılar ve çeşitli takılar gibi birbirinden farklı ürünler 30 Kasım'a kadar yüzde 60'a varan indirimli fiyatlara satılıyor. Çadırda giyecek bakan vatandaşlar aynı zamanda çadır dışında kurulan ve yaklaşık 30 farklı ilin yöresel ürünlerinin bulunduğu alanda yöresel tatları da deneyebiliyor.

Satıcı Murat Batuhan Arıcan, "İndirim çadırımızda şu anda indirimler var. Kışlıklarda, yeleklerde, kabanlarda, ayakkabılarda, botlarda yüzde 70 indirimimiz var. En çok tercih edilen yerlerden biriyiz. Vatandaşların da görüşlerini alıyoruz. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Alışverişe gelen Hasan Asker, "Montu beğendim, mağaza fiyatlarına göre aşağı yukarı yüzde 60'a varan fark var. Fiyatta anlaşırsak ben bunu alacağım. Yine buraya gelirim" dedi.

Fuar yetkililerinden Sabri Eser, "Giyimde ayakkabıda çantada, markalar çadırı Sancaktepe'de Samandıra Meydan'da. 30 Kasım'a kadar sürecek. Yaklaşık 2 bin metrekare indirim çadırı. Aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yöresel ürünlerimiz var. Fiyatlarımızda yüzde 30 ile yüzde 60 arasında indirim var. Tüm halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sancaktepe, Alışveriş, Ekonomi, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Sancaktepe'de İndirim Fuarı Başladı - Son Dakika

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