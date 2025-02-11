Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kış Keyfi - Son Dakika
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Genel

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kış Keyfi

Sarıkamış Kayak Merkezi, kayak severlere kristal kar ve doğal güzellikler sunarak ilgi çekiyor.

11.02.2025 19:42
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Sarıkamış Kayak Merkezi kayak tutkunlarını ağırlıyor

KARS - Kars'ın doğal güzellikleriyle ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi, kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Kristal kar yapısı ve doğal pistleriyle Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gelen kayak tutkunları, Sarıkamış'ın eşsiz doğasında kayak yapmanın keyfini çıkarırken, bölgedeki oteller ve tesisler de misafirlerine konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Uzun pistleri ve modern tesisleriyle dikkat çeken kayak merkezi, profesyonel ve amatör sporcular için ideal koşullar sağlıyor.

Sarıkamış'ta olmanın ayrıcalık olduğunu ifade eden kayak tutkunu Taha Yasin Cengiz, "Güzel kayak merkezimize bugün geldik. Hafta içi olmasına rağmen baya bir yoğun ilgi var. Şuan da kristal kar yağışı devam ediyor. bütün kayak severleri bekliyorum" dedi.

Öte yandan Sarıkamış'a gelen tatilciler sadece kayak değil, aynı zamanda doğa yürüyüşleri ve kızak gibi alternatif kış sporlarıyla da keyifli vakit geçirebiliyor.

Kar kalitesi ve doğal güzellikleriyle Sarıkamış Kayak Merkezi, her yıl olduğu gibi bu sezon da kayak tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kış Keyfi - Son Dakika

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