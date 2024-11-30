Sarıyer'de Kaybolan Kardeşlerin Arama Çalışmaları 7. Güne Girdi

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Sarıyer'de denize düşerek kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor

Kardeşlerin düştüğü yere çiçek bırakıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de denize düşerek kaybolan abla ve kardeşi arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor. Acılı ailenin bekleyişi devam ederken Ayşe ve Velat Can kardeşlerin düştüğü yere çiçek bırakıldı.

Sarıyer Rumeli Hisarı'nda geçtiğimiz Cumartesi günü denize düşen abla Ayşe Can ve onu kurtarmak için suya atlayan Velat Can'ı arama kurtarma çalışmaları 7. gününde sürüyor. AFAD, İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri su altı ve su üstü yapılan aramalarda su altı sonar sistemlerinin kullanıldığı ROV adı verilen su altı arama robotlarının da arama çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.

Aşiyan - Bebek hattı boyunca arama çalışmalarına devam ederken hat Yenikapı'ya kadar genişletilerek, Beykoz- Kadıköy hattında da aramaların yapılacağı belirtildi.

Olay yerine gelen yetkililer ise çalışmalar hakkında aileye bilgi vermeye devam ediyor. Verilen bilgilerde çalışmaların genişletileceği su altı ve su üstü arama cihazlarının kullanılacağı boğazda akıntılar değiştikçe bakılan bölgelere yeniden bakıldığı ifade edildi.