Sarıyer'de Müzeyyen Keçeli Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer Maslak Mahallesi'nde depreme dayanıklı olarak inşa edilen Müzeyyen Keçeli Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

İstanbul Sarıyer Maslak Mahallesi'nde depreme dayanıklı olarak inşa edilen Müzeyyen Keçeli Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen programla hizmete açıldı. Programa İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Burhan Küçükoğlu ve sağlık çalışanları katıldı. Hizmete açılan aile sağlığı merkezi laboratuvar, emzirme odası, aşı odası gibi geniş alanlardan oluşuyor. Yeni hizmete başlayan aile sağlığı merkezinde 3 hekim ve 3 aile sağlığı çalışanı olmak üzere 6 kişiden oluşan sağlık ekibi görev yapacak.

"Depreme dayanıklı aile sağlığı merkezleriyle vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunuyoruz"

Bugün hizmete başlayan aile sağlığı merkezinde açıklamalarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Burhan Küçükoğlu, "Sayın bakanımız göreve geldiği günden beri sizin de bildiğiniz gibi koruyucu sağlık hizmetlerini hep ön plana koyuyor. Bu vesileyle onun göreve başladığından beri İstanbul'da açmış olduğumuz 25. aile sağlığı merkezini açıyoruz. Aile sağlığı merkezimiz müstakil, ferah camları ile geniş odalardan oluşuyor. Bu şekilde aile sağlık merkezlerini tesis etmeye ve meslektaşlarımızı böyle ortamlarda çalışmaya teşvik etmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımıza da burada kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. İstanbul'da bin 93'üncü aile sağlık merkezini açmış oluyor. Bunun yanında çalışmalarını sürdürdüğümüz aile sağlık merkezimiz de var bunun 6 tanesinin satın alma işlemi tamamlandı. 11 tanesinin satın alma işlemi sürüyor. 17 tane yeni aile sağlık merkezini satın alarak bu sene içinde hizmete sunmuş olacağız. Yatırım programı çerçevesinde sürdürülen 17 tane daha inşaatımız daha var. Bunlarla birlikte yıl sonuna kadar en az 34 aile sağlık merkezimizi daha İstanbul'da hizmete sunmuş olacağız. Birinci basamak sağlık kuruluşlarımızın şöyle bir avantajı var. Müstakil ve daha butik ortamlarda hizmet veriyoruz. Böylece depremsellik açısından biz kendimizi daha avantajlı görüyoruz. İlçe sağlık müdürlüklerimiz ilçe belediyelerimizle birlikte bütün aile sağlığı merkezimizin depremselliğini de gözden geçirmiş oluyoruz.