Sazlıdere Barajı'nda Masalsı Sis Manzarası - Son Dakika
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Sazlıdere Barajı'nda Masalsı Sis Manzarası

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İstanbul'un Sazlıdere Barajı, sabah saatlerinde sisle kaplandı. Havadaki görüntüler etkiledi.

19.12.2024 14:16
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Sazlıdere Barajı'nı kaplayan sis böyle görüntülendi

Arnavutköy'de sis manzarası

İSTANBUL - İstanbul'un en büyük su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı ve içerisinde bulunduğu Sazlıbosna mahallesi sisle kaplandı. Baraj üzerine çöken sis bulutları havadan görüntülendi. Görüntülerde mahallenin bir kısmına ve barajın üzerine çöken sis bulutlarının oluşturduğu manzara görüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Bir çok noktada görülen sis bulutları boğaz trafiğini de olumsuz yönde etkiledi. İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Sazlıbosna Barajı'da üzerine çöken sis bulutlarıyla masalsı görüntüler oluşturdu. Karadeniz'i anımsatan görüntülerde Sazlıbosna Mahallesi ve Sazlıbosna Barajı'nın bir kısmına çöken sis bulutları havadan görüntülendi.

Sazlıdere Barajı\'nda Masalsı Sis Manzarası
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sazlıdere Barajı'nda Masalsı Sis Manzarası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sazlıdere Barajı'nda Masalsı Sis Manzarası - Son Dakika
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