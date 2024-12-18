Seda Öğretir: Eşimle İş Birliği Var - Son Dakika
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Genel

Seda Öğretir: Eşimle İş Birliği Var

Seda Öğretir, eşinin de spiker olmasıyla ilgili anlayış ve iş birliği ortamı olduğunu belirtti.

18.12.2024 19:46
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Seda Öğretir: "Eşimle aramızda rekabet yok, anlayış ve iş birliği var"

KOCAELİ - Spiker ve yazar Seda Öğretir, Kocaeli'de imza ve söyleşi günü etkinliğinde öğrencileriyle bir araya gelerek, mesleğindeki tecrübeleri aktardı. Kendisi gibi spiker olan eşi Cem Öğretir ile aynı meslekte olmanın zorluktan ziyade kolaylık sağladığını dile getiren Öğretir, "Arada bir rekabet yok, anlayış ve iş birliği var. Evde söz geçme diye bir şey yok demokratik bir ortam var" dedi.

Kocaeli'de özel bir okulun kütüphane açılışı için İzmit'e gelen Seda Öğretir, öğrencilerle bir araya geldi. Açılış öncesinde imza ve söyleşi programı düzenleyen ünlü spiker, söyleşi sırasında minikler ve velileriyle interaktif oyunlar oynadı. Oyunu kazanan velilere ve öğrencilere hediyeler veren Öğretir, söyleşi sonrasında miniklerin kitaplarını imzaladı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Özdemir'in de katıldığı etkinlikte öğrenciler ve velileri keyifli anlar yaşadı.

"Gerçekten samimi bir ilgiden söz ediyorum"

Gazeteciliğe başlamak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Seda Öğretir, "Öncelikle dünyanın meselelerine ilgi duymaları gerekiyor ama gerçekten samimi bir ilgiden söz ediyorum. Sadece Ortadoğu Avrupa coğrafyasında, komşularımızda olan bitenler değil. Uzak mesafelerde ülkelerde olan bitenlerle de ilgilenmeleri gerekiyor. Dünya meselelerinin hepsiyle ilgilenmeleri gerekiyor. Ayrıca ülkemizin yakın tarihini de bence iyi bilmeleri gerekiyor. Özellikle cumhuriyet kurulduktan sonraki siyasi tarihe çok iyi bilmeleri gerekiyor. Çünkü hepsi üst üste gelen ve hepsi birbirinin parçası geriye dönük referansları anlayamadığınız zaman, referansları doğru yerlerde veremediğiniz zaman gazeteci açısından iyi olmuyor. Meraklı olmak, soru sormak ve bu yetenekleri kaybetmemek işimizin olmazsa olmazlarından" dedi.

"Evimizde demokratik bir ortam var"

Eşi Cem Öğretir ile aynı meslekte olmanın zorluktan ziyade kolaylık sağladığını dile getiren Seda Öğretir, "Eşimle aynı meslekten olduğumuz için bunun zorluğundan ziyade kolaylıklarını yaşıyoruz. Çünkü birbirimizi iyi anlayabiliyoruz. Bizim sektörde çalışma saatlerimiz biraz farklı. Çok esnek saatlerde çalışıyoruz. Belki farklı sektörde çalışanlar bunu anlayabilmekte zorlanabilir ama biz bu konuda anlayış gösteriyoruz. Arada bir rekabet yok, anlayış ve iş birliği var. Evde söz geçme diye bir şey yok demokratik bir ortam var. Konuşarak, tartışarak ve bunu kızımızı da dahil ederek üçlü demokratik bir platformda kararlarımızı alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Seda Öğretir: Eşimle İş Birliği Var - Son Dakika

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